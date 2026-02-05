"Anzeige ist raus!" Leipzigs älteste Fassadenbegrünung meterhoch zerstört

Leipzig - Am vergangenen Mittwoch wurde die Fassadenbegrünung in der Thomasiusstraße 6 zerstört. Das Vergehen erntete nicht nur beim Leipziger Umweltbund "Ökolöwe e.V." Gegenwind.

Am vergangenen Mittwoch hatte man Leipzigs älteste Fassadenbegrünung zerstört. © Christian Grube

"Anzeige ist raus", verkündete der Leipziger Umweltbund "Ökolöwe" am vergangenen Wochenende auf Instagram. In ihrem Post machten sie auf die illegale Zerstörung der meterhohen Kletterpflanze an der Thomasiusstraße 6 aufmerksam. Demnach handele es sich dabei um die älteste Fassadenbegrünung der Stadt.

"Kletterpflanzen dieser Höhe fallen unter den Schutz der Baumschutzsatzung der Stadt Leipzig", hieß es weiter. Doch soll es Angaben des Vereins zufolge bei den zuständigen Ämtern keine derartige Genehmigung gegeben haben.

Auf Anfrage von TAG24 bestätigten dies auch die Ämter für Denkmalschutz, Umweltschutz und Stadtgrün: "Der Efeu wurde am Mittwoch, dem 28. Januar, abgesägt beziehungsweise zerstört. Dafür wurde bei der Stadt Leipzig keine entsprechende Genehmigung beantragt."

Erst tags darauf habe man einen Antrag auf "Zustimmung zu einer dringenden Maßnahme – teilweiser Rückschnitt am Giebel des Einzeldenkmals" – erhalten.