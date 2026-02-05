Daniela Katzenberger bis Alice Schwarzer: Damit lockt die Leipziger Buchmesse 2026

Die Leipziger Buchmesse lockt in diesem Jahr mit rund 2000 Veranstaltungen. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Unter dem Motto "Wo Geschichten uns verbinden" wird an mehr als 300 Leseorten ein literarischer Blick auf das Leben aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet.

Das Programm der Leipziger Buchmesse 2026 und von "Leipzig liest" sprühe vor Humor und Spannung, sorge für bebende Herzen und gruselige Schauer und stelle sich den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart, hieß es weiter.