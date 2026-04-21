Auf Patrouille bemerkt: Straße im Leipziger Osten unter Wasser

Leipzig - Am Dienstagnachmittag kam es in Leipzig zu einem Wasserbruch in der Wiebelstraße.

Aufgrund des Rohrbruchs breitete sich jede Menge Schlamm in der Wiebelstraße aus. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, legte der Wasserrohrbruch am Dienstagnachmittag vorübergehend einen Teil der Wiebelstraße lahm. Vor allem auf dem Fußweg hatten sich Schlamm und Wasser ausgebreitet.

Glücklicherweise wurde der Schaden gegen 13.35 Uhr von den Einsatzkräften des Polizeireviers Südost auf Streife bemerkt und gemeldet.

Nur kurze Zeit später konnte das Wasser abgedreht und somit Schlimmeres vermieden werden. Wieso es zu dem Rohrbruch kam, sei aktuell noch unklar.