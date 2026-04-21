Auf Patrouille bemerkt: Straße im Leipziger Osten unter Wasser
Leipzig - Am Dienstagnachmittag kam es in Leipzig zu einem Wasserbruch in der Wiebelstraße.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, legte der Wasserrohrbruch am Dienstagnachmittag vorübergehend einen Teil der Wiebelstraße lahm. Vor allem auf dem Fußweg hatten sich Schlamm und Wasser ausgebreitet.
Glücklicherweise wurde der Schaden gegen 13.35 Uhr von den Einsatzkräften des Polizeireviers Südost auf Streife bemerkt und gemeldet.
Nur kurze Zeit später konnte das Wasser abgedreht und somit Schlimmeres vermieden werden. Wieso es zu dem Rohrbruch kam, sei aktuell noch unklar.
Angaben der Polizei zufolge habe man ein Auto durch einen Abschleppdienst umsetzen müssen, da es auf einem der Gullys stand.
Die Fahrbahn der Wiebelstraße sei mittlerweile wieder befahrbar.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier