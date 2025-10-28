Autofahrer aufgepasst! Hier parken die neuen Superblitzer in Leipzig

Leipzig - Die Enforcement Trailer der Stadt Leipzig , auch Superblitzer genannt, wechseln regelmäßig den Standort, um Raser an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet abzulichten.

Der neue Superblitzer auf der Karl-Liebknecht-Straße steht neben dem Fahrradstreifen. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

Seit Montag stehen zwei der mobilen Blitzer an neuen Orten.

Einer davon wartet stadtauswärts an der Karl-Liebknecht-Straße/Ecke Hardenbergstraße im Süden der Stadt auf Verkehrssünder. Die Straße ist nach Bauarbeiten erst seit Donnerstag wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben.

Laut der Facebook-Seite "Blitzeranhänger Leipzig" wurde ebenfalls am Montag ein zweiter Superblitzer in der Seehausener Allee in der Nähe der Neuen Messe ausgestellt.

Die Webseite www.blitzer.de berichtet außerdem von mobilen Blitzern An der Tabaksmühle, in der Liebigstraße und in der Sommerfelder Straße. Diese Enforcement Trailer stehen dort allerdings schon seit einigen Tagen.