Notfall am Neujahrstag? Diese Ärzte und Apotheken sind in Leipzig geöffnet

Damit Ihr gut ins neue Jahr starten könnt, haben wir für Euch Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die am 1. Januar in Leipzig Notdienste übernehmen.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist Neujahr, liebe Leute! Wir hoffen, Ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet und wünschen Euch ein frohes 2026! Natürlich kann auch am Neujahrstag mal der eine oder andere Unfall passieren. Damit Ihr gut in die nächsten 365 Tage startet, haben wir für Euch alle Ärzte, Bereitschaftspraxen und Apotheken zusammengetragen, die am 1. Januar Notdienste übernehmen.

Diese Arztpraxen und Notfallzentren sind am Neujahrstag im Dienst

Ihr braucht am Neujahrstag ärztlichen Beirat? Wo Ihr in Leipzig Hilfe erhaltet, haben wir für Euch zusammengefasst. (Symbolbild) © Montage: megaflopp/123RF + carlosphotos/123RF Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft: Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig. Dort sind verfügbar: Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)



Der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr) Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr) Der Allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr) Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr) Allgemein-Chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341963670)

Diese Apotheken übernehmen am 1. Januar den Notdienst