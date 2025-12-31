Böller-Unfall in Leipzig: Mädchen sprengt sich Finger weg

Leipzig - Eine der ersten größeren Verletzungen durch Feuerwerkskörper vor dem Jahreswechsel hat sich am Dienstag, einen Tag bevor das Zündeln erlaubt war, eine Jugendliche im Leipziger Südosten zugezogen.

Im Stötteritzer Güntz-Park verlor ein Mädchen eineinhalb Finger. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Gegen 15.54 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei über den Vorfall im Stötteritzer Güntz-Park an der Schönbachstraße informiert, wie TAG24 von der Rettungsleitstelle erfuhr.

Dort hantierte eine 16-Jährige mit einem laut Polizeisprecher Tom Erik Richter "nicht zugelassenen pyrotechnischen Erzeugnis, welches ersten Erkenntnissen nach beim ersten Anzünden nicht umsetzte". Das Mädchen zündete den Feuerwerkskörper ein zweites Mal, der sofort explodierte.

Durch die direkt an der Hand stattgefundene Detonation wurde ihr der kleine Finger und Teile des Ringfingers abgerissen.