Baum aufs Dach gestürzt: Wie steht es um Leipzigs Parkbühne?

Leipzig - Weil ein Baum auf das Dach des Gebäudes gestürzt ist , musste am gestrigen Donnerstag das auf der Parkbühne in Leipzig geplante Konzert von "Jan Delay & Disko No. 1" ins Haus Auensee verlegt werden. Auch ein für Samstag geplantes Konzert ist betroffen. TAG24 hat bei den Betreibern der Parkbühne nach der Lage gefragt.

Der Baum hatte das Gebäude direkt in der Mitte getroffen, so Wirth. "Das ist natürlich der denkbar schlechteste Teil."

Der Baum, der in der Nacht zu Donnerstag auf das Backstagegebäude gefallen war, ist inzwischen geräumt, wie Parkbühne-Sprecher Stefan Wirth gegenüber TAG24 erklärte. "Dadurch konnten wir uns einen groben Überblick verschaffen, was er angerichtet hat."

Bereits am Donnerstag liefen die Aufräumarbeiten. Am Freitag konnten sich die Betreiber schließlich einen groben Überblick verschaffen. Die Schäden würden sie noch einige Zeit beschäftigen, hieß es. © Eric Mittmann

Durch die Schäden an der Parkbühne war bereits am Donnerstag das Konzert von "Jan Delay & Disko No. 1" in das Haus Auensee verlegt worden. "Ich hätte richtig Bock auf den Park, denn da wär' ich das erste Mal gewesen", sagte dieser während der Show. "Aber das Haus Auensee ist auch immer wieder schön."

Der Auftritt von Pöbel MC am Samstag soll ebenfalls im Haus Auensee stattfinden. Und auch das Konzert von Lina (26) am 28. September auf der Parkbühne "wird sicherlich nicht dort stattfinden", sagte Stefan Wirth. "Inwieweit eine Verlegung infrage kommt, werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben."

Wie bereits bei Jan Delay (48), behalten auch die Tickets für Pöbel MC ihre Gültigkeit.