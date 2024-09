Zum 25-jährigen Jubiläum: Jan Delay feiert Mega-Party in Leipzig mit Grüßen an das Conne Island

Leipzig - 25 Jahre ist es inzwischen her, seit sich Jan Delay (48) mit seinem Cover von "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" selbstständig machte. Passend zum Jubiläum ging es nun auf Sommertour, die ihn natürlich nach Leipzig führte - eine Stadt, die bereits früh in seiner Karriere eine wichtige Rolle spielte.

"Jan Delay & Disko No. 1" waren am Donnerstag zu Gast im Haus Auensee. © Nico Schimmelpfennig

Denn wie der Sänger verriet, fanden er und die Jungs seiner damals noch als "Absolute Beginner" bekannten Hip-Hop-Crew bereits früh eine zweite Heimat im legendären Conne Island.

"Ich glaube, es war '93, als wir das erste Mal da waren", erinnerte sich Delay während seines Auftritts am Donnerstag im Haus Auensee. "Ab da sind wir jedes Jahr zwei-, dreimal da gewesen."

Irgendwann sei das Kulturzentrum zu klein geworden für die Auftritte der Gruppe. "Das tat mir leid, aber es hat uns natürlich auch gefreut, so viele Leute zu erreichen." Hip-Hop sei kurz darauf Mainstream geworden. "Auf einmal kamen Nebenwirkungen. Alle Labels haben Schrott gesignt und es wurde anstrengend." In diesem Moment habe er mit der Arbeit an "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" angefangen.

"Grüße gehen ans Conne Island", sagte Delay nun, nachdem er und seine Band "Disko No. 1" zuvor die Nummer "Spass" performt hatten, mit der sich der Sänger klar gegen Hass und Ausländerfeindlichkeit, besorgte Bürger und Rechtsradikale positioniert.

"Es ist immer noch schöner hier zu spielen als auf Norderney", so der Musiker weiter. "Auch wenn es die Probleme dort auch gibt. Aber was man von hier so mitbekommt, ist hardcore. Alle Kraft und alle Liebe."