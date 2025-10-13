Leipziger Start-up eröffnet zweiten US-Standort in Millionen-Metropole

Leipzig/New York - Nicht viele Start-ups schaffen es, sich in den ersten Jahren durchzusetzen und große Erfolge zu feiern. Noch weniger davon expandieren in die USA und können sich dort behaupten. Einem Leipziger Start-up ist das gelungen.

Mit einem extra designten Trikot von Red Bull New York wurde die Eröffnung des neuen Standorts bekannt gegeben. © BDX Media

Internationale Topmarken wie Adidas, BMW, American Express oder T-Mobile setzen für ihre Werbe- und Marketingkampagnen auf "BDX Media" aus Leipzig. Um näher an den Kunden zu sein, expandiert die Firma jetzt nach New York.

Benjamin Diedering (33) gründete 2016 das Unternehmen und wollte sein Hobby, die Fotografie, zum Beruf machen.

Innerhalb von wenigen Jahren erweckte das Start-up aus Leipzig-Plagwitz das Interesse von großen globalen Playern, Musikern und Festivals. Seine kreativen Ideen und sein Storytelling überzeugte Kunden aus aller Welt.

2023 ging Diedering das Risiko ein und eröffnete einen zweiten Standort in Los Angeles in den USA. Die Idee erwies sich als so erfolgreich, dass 2026 ein Büro an der Ostküste eröffnet werden soll - und zwar in New York.