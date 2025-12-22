Good News für alle Markt-Fans: Dieses Highlight findet auch nächstes Jahr wieder statt

Leipzig - Gute Nachrichten für alle Leipziger , die gern auf den Wochenmarkt gehen: Auch im kommenden Jahr wird an mehreren Terminen wieder der Abendmarkt stattfinden, der schon 2025 sehr gut bei den Menschen in der Stadt ankam .

Der Abendmarkt wurde im ersten Jahr gut angenommen von den Leipzigern. © Christian Grube

Im April sowie von Juni bis August könnt Ihr wieder am letzten Donnerstag des Monats zwischen 16 und 21 Uhr auf dem Markt in der Innenstadt schlemmen und verschiedene Lebensmittel einkaufen.

Die Termine sind der 23. April, der 25. Juni, der 23. Juli sowie der 27. August.

Lediglich im Mai muss der Abendmarkt leider ausfallen, weil am letzten Donnerstag (27. Mai) in der Red Bull Arena das Finale der UEFA Conference League stattfindet und die Stadt dementsprechend voll sein wird.

Laut Stadtverwaltung Leipzig sei ein Ausweichtermin aufgrund der langfristigen Planungen der einzelnen Markthändler nicht möglich gewesen.

Die Verkäufer haben allerdings mit dazu beigetragen, dass der Abendmarkt weiter stattfinden wird. In einer Umfrage unter den Handeltreibenden wurden zuvor verschiedene Optionen abgefragt.

"Am Ende war die Entscheidung deutlich: Es bleibt beim vierten Donnerstag im Monat", hieß es. Im ersten Jahr hatte das Marktamt eine positive Bilanz gezogen.