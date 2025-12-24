Logo-Zoff, Baustellen-Partys und Weltmeister: Diese kuriosen Schlagzeilen gab es 2025 in Leipzig

Leipzig - In der Stadt Leipzig und der Umgebung wurden in diesem Jahr besondere Geschichten geschrieben. TAG24 blickt zurück auf schöne Momente in der Stadt, kuriose Überraschungen und auch auf einige Aufreger.

Das Corporate Design der Stadt bekam ein Upgrade. Bei vielen Bewohnern sorgte das für Kritik. (Archivfoto) © Montage: Jennifer Brückner/dpa; Stadt Leipzig

In diesem Jahr gab es vor allem ein Thema, das die Stadtgemeinschaft spaltete: das neue Stadt-Logo, das als Teil eines neuen Corporate Design eingeführt wurde. Für 665.000 Euro entwickelte es eine Berliner Firma.

Die Stadt verteidigte die Investition, da das alte Design digital nicht mehr funktionierte. Aus der Bevölkerung kam viel Kritik und Unmut. Und jetzt? Das Logo bleibt vorerst, die Meinungen bleiben gespalten.

Zu einem echten Aufreger entwickelte sich im Sommer die Großbaustelle auf der Karl-Liebknecht-Straße. Es gab Verkehrseinschränkungen und Partys.

Bauarbeiter und Anwohner beschwerten sich über Müll, Fäkalien und Lärm, Polizei und Ordnungsamt überwachten daraufhin die Baustelle. Für die Leipziger Gruppe war die Sicherheit aber das größte Thema - zu Recht, denn im September fuhr ein 25-jähriger Radfahrer trotz Verboten durch die Baustelle, stützte in einen Schacht und verletzte sich schwer.

Ende Oktober waren die Arbeiten endlich abgeschlossen.