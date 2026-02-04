Beim Teutates! Freizeitpark sucht Asterix und Obelix in Festanstellung

Leipzig - Es sind die wohl skurrilsten Stellenausschreibungen aktuell in Sachsen : Gesucht werden ein kleiner Hänfling mit explosivem Temperament und ein großer Pfundskerl mit Bärenkräften. Im t hematisch neu erfundenen Belantis-Park sollen sie die wohl berühmtesten Gallier darstellen.

Er war wohl die Parade-Besetzung des Obelix, ist für den Belantis-Job aber viel zu teuer: Kino-Star Gérard Depardieu (77) mit Hündchen Idefix auf dem Arm. © Imago/

Das ist kein Witz: Asterix und Obelix werden zur Festanstellung gesucht. "Wir suchen Charakter-Darsteller, die in das Leben der Comic-Helden eintauchen und unsere Gäste begeistern", erzählt Marlene Haack (39), Personal-Managerin bei Belantis.

Nicht nur Schauspieler sollen sich angesprochen fühlen, auch Laien mit Faible für die berühmten Comic-Figuren und Freizeitparkfans können sich bewerben.

Für Obelix werden Männer gesucht, die zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sind und Konfektionsgröße M oder L tragen. Allerdings - der echte Obelix würde doch nie in eine "L" passen?

"Das ist richtig, aber unser Obelix-Darsteller bekommt auf seine Figur einen Fat-Suit angepasst, sodass er auf diese Weise die genauen Ausmaße vom echten Obelix annimmt", erklärt Marlene Haack.