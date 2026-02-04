Beim Teutates! Freizeitpark sucht Asterix und Obelix in Festanstellung
Leipzig - Es sind die wohl skurrilsten Stellenausschreibungen aktuell in Sachsen: Gesucht werden ein kleiner Hänfling mit explosivem Temperament und ein großer Pfundskerl mit Bärenkräften. Im thematisch neu erfundenen Belantis-Park sollen sie die wohl berühmtesten Gallier darstellen.
Das ist kein Witz: Asterix und Obelix werden zur Festanstellung gesucht. "Wir suchen Charakter-Darsteller, die in das Leben der Comic-Helden eintauchen und unsere Gäste begeistern", erzählt Marlene Haack (39), Personal-Managerin bei Belantis.
Nicht nur Schauspieler sollen sich angesprochen fühlen, auch Laien mit Faible für die berühmten Comic-Figuren und Freizeitparkfans können sich bewerben.
Für Obelix werden Männer gesucht, die zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sind und Konfektionsgröße M oder L tragen. Allerdings - der echte Obelix würde doch nie in eine "L" passen?
"Das ist richtig, aber unser Obelix-Darsteller bekommt auf seine Figur einen Fat-Suit angepasst, sodass er auf diese Weise die genauen Ausmaße vom echten Obelix annimmt", erklärt Marlene Haack.
Darsteller werden in Frankreich speziell geschult
Für Asterix gestaltet sich die Suche weitaus schwieriger. "Hier suchen wir Darsteller, die zwischen 1,50 und 1,55 Meter groß sind und Konfektionsgröße S oder 36 tragen." Zwar können sich prinzipiell auch Frauen bewerben, doch sollte Asterix auch klar als gallischer Kerl erkennbar sein, also ohne weibliche Oberweite ...
Wer in die Rollen schlüpfen will, sollte zudem ordentlich Kondition mitbringen. Denn zur "Arbeitskleidung" gehören Kopfmasken, mit denen die Figuren auch tanzen, springen und rennen müssen.
Zum Casting werde deshalb auch ein Belastungstest gemacht, so Haack. Vor ihrem im März beginnenden Einsatz werden die Darsteller noch in Frankreich in Bewegung und Gestik der Figuren speziell geschult.
Sprache ist tabu - denn Asterix und Obelix sind im Belantis-Park komplett stumme Rollen. Haack: "Die Kommunikation mit den Besuchern erfolgt ausschließlich über Körpersprache."
Und die Bezahlung - in Wildschweinen und Zaubertrunk? "Natürlich nicht, gezahlt wird ein Stundenlohn von 15,50 Euro, dazu gibt's viele Benefits", entgegnet die Personalchefin. Bewerbungen können via E-Mail eingereicht werden: [email protected]
Titelfoto: Bildmontage/Imago/dpa/Jan Woitas