Beliebte Restaurant-Filiale am Martin-Luther-Ring ist dicht: Das steckt dahinter
Leipzig - Die Filiale der Restaurantkette L'Osteria am Martin-Luther-Ring in Leipzig ist vorübergehend geschlossen. Bauzäune und Container stehen vor dem Gebäude, Handwerker gehen ein und aus. TAG24 hat bei der beliebten Gastronomie nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.
"Das Restaurant wird insgesamt etwas überholt", erklärte L'Osteria-Pressesprecherin Anna Ploss auf TAG24-Anfrage.
Im Gastraum handele es sich dabei um "kleinere Schönheitsarbeiten". Wesentlich mehr zu tun sei in der Küche und im Back of House. "Aufgrund eines Wasserschadens muss außerdem der Boden erneuert werden", so Ploss. Zudem würde man die Technik erneuern.
Wie lange die Renovierungsarbeiten dauern, kann noch nicht so genau sagt werden. Ein Datum für die Wiedereröffnung gäbe es ebenfalls noch nicht.
Laut der Sprecherin rechne man momentan mit einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen. Da die Arbeiten schon seit Montag laufen, kann man davon ausgehen, dass die L'Osteria im Mai wieder öffnen könnte.
Dann vermutlich direkt auch wieder mit der Außenterrasse, sodass dann insgesamt 316 Plätze für hungrige Gäste zur Verfügung stehen werden.
Filiale soll für die kommenden Jahre fit gemacht werden
Für die Gäste werde der Umbau auf den ersten Blick nicht so sichtbar sein und die L'Osteria wird natürlich auch ihr typisches Design behalten, das es in allen Filialen gibt. Es sei aber dringend notwendig, dass etwas passiere, damit das Restaurant gewappnet ist für die kommenden Jahre.
Die Filiale wurde 2014 eröffnet und war die erste in Leipzig. Mittlerweile gibt es in den Höfen am Brühl eine zweite, die 2025 eröffnet wurde.
Dass es in der Umgebung mehrere Filialen gibt, kommt einigen Mitarbeitenden in der Zeit des Umbaus auch zu Gute. Laut Anna Ploss arbeiten einige von ihnen nun übergangsweise in der Filiale am Brühl oder unterstützen in dem neuen Restaurant in Halle, das in dieser Woche direkt am Marktplatz eröffnet hat.
An der Speisekarte wird sich nach den Bauarbeiten nichts ändern. Fans können sich auf altbekannte und beliebte Klassiker und auf saisonale Neuheiten freuen.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Nico Zeißler