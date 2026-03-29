Beliebte Restaurant-Filiale am Martin-Luther-Ring ist dicht: Das steckt dahinter

Leipzig - Die Filiale der Restaurantkette L'Osteria am Martin-Luther-Ring in Leipzig ist vorübergehend geschlossen. Bauzäune und Container stehen vor dem Gebäude, Handwerker gehen ein und aus. TAG24 hat bei der beliebten Gastronomie nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.

Vor dem Restaurant stehen Bauzäune und Container. Die Fenster sind zugeklebt. © TAG24/Nico Zeißler

"Das Restaurant wird insgesamt etwas überholt", erklärte L'Osteria-Pressesprecherin Anna Ploss auf TAG24-Anfrage.

Im Gastraum handele es sich dabei um "kleinere Schönheitsarbeiten". Wesentlich mehr zu tun sei in der Küche und im Back of House. "Aufgrund eines Wasserschadens muss außerdem der Boden erneuert werden", so Ploss. Zudem würde man die Technik erneuern.

Wie lange die Renovierungsarbeiten dauern, kann noch nicht so genau sagt werden. Ein Datum für die Wiedereröffnung gäbe es ebenfalls noch nicht.

Laut der Sprecherin rechne man momentan mit einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen. Da die Arbeiten schon seit Montag laufen, kann man davon ausgehen, dass die L'Osteria im Mai wieder öffnen könnte.

Dann vermutlich direkt auch wieder mit der Außenterrasse, sodass dann insgesamt 316 Plätze für hungrige Gäste zur Verfügung stehen werden.