Ex-Frau des Leipziger Amokfahrers kritisiert Behörden: "Gefühl, allein gelassen zu werden"

Nachdem weitere Informationen über den Amokfahrer bekannt wurden, rückte der Fokus auch schnell auf seine Ex-Frau (41) und das gemeinsame Kind. © DPA

"Wir alle sind über die Tat zutiefst schockiert und entsetzt", heißt es in der Erklärung. Die Ex-Frau und die Familie des Amokfahrers wurden von der Tat ebenfalls tief erschüttert und drückten den Opfern und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Außerdem bedankten sie sich bei den Einsatzkräften und allen Helferinnen und Helfern vor Ort.

Gleichzeitig übten sie aber auch Kritik an der Betreuung durch die Behörden. So soll es im Vorfeld mehrere Anzeigen, Gespräche und Versuche, Hilfe zu erhalten, gegeben haben. Man hatte versucht, eine weitere Eskalation zu verhindern.

"Trotzdem entstand für die unmittelbar Betroffenen über lange Zeit das Gefühl, mit dieser Situation weitgehend allein gelassen zu sein", heißt es in dem Schreiben, das dem MDR vorliegt, weiter.

Es seien vertrauliche und intime Details an die Öffentlichkeit geraten, ohne dass die Familie das wollte oder die Informationen selbst teilte. Dazu zählen wohl offenbar auch Informationen, die nur den Behörden vorlagen.