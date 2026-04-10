Bis zu 25.000 für Vereine, Museen und Spielplätze: Stadt Leipzig fördert barrierefreie Freizeitorte

Leipzig - Mit mehr als 385.000 Euro will die Stadt Leipzig 23 Baumaßnahmen für barrierefreie Freizeitangebote fördern.

Mit mehr als 385.000 Euro fördert Leipzig in diesem Jahr 23 verschiedene Projekte. © Stadt Leipzig

Ob eine Rampe für Rollstuhlfahrer, ein Blindenleitsystem, barrierefreie Toiletten, Audioguides oder Anlagen zur Verbesserung des Hörens - unter dem Motto "Lieblingsplätze für alle" fördert das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung barrierefreie Orte in Leipzig.

Da kleine Investitionen einerseits viel helfen, für die Betreiber auf der anderen Seite aber auch eine große Hürde darstellen können, spendiert die Leipzig bis zu 25.000 Euro pro Projekt.

Wie die Stadt mitteilt, wolle man in diesem Jahr mit insgesamt mehr als 385.000 Euro 23 Vorhaben in die Tat umsetzen.

Eigentümer, Vereine und Pächter, die ebenfalls Angebote für Menschen mit Behinderung einrichten und von einer solchen Unterstützung profitieren wollen, können sich bis zum 30. September für das kommende Jahr bewerben.