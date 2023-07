Christopher Street Day: Leipzig feiert eine ganze Woche Pride

Leipzig - Am Freitag geht es los: Die Leipziger "Christopher Street Day"-Programmwoche startet um 16 Uhr mit der Eröffnung am Neuen Rathaus und zahlreichen kunterbunten Flaggen.

Anlässlich des Christopher Street Day zeigen sich sowohl die queere Community selbst als auch ihre Unterstützer in ihren buntesten Farben. © Sebastian Willnow/dpa

Mit Redebeiträgen und spannenden Gesprächen soll der Empfang anschließend weitergehen, bevor Musik von Pit Strehl Vorfreude aufs Feiern macht.

Im Zuge dessen wird, nun schon zum zweiten Mal, der "CSD Leipzig Preis für queeres Engagement" verliehen.

Da die queere Community auf immer mehr Hass trifft und viele ihrer Mitglieder aus verschiedensten Gründen sogar mehrfach diskriminiert werden, lautet das diesjährige Motto: "The future is queer!" (deutsch: Die Zukunft ist queer).

Queerfeindlichkeit könne nicht losgelöst von anderen Ungleichheiten betrachtet, geschweige denn überwunden werden, so Pressesprecherin Jasmin Gräwel.

"Wir setzen uns für eine Zukunft ein, in der queere Menschen so leben und lieben können, wie sie es möchten. Macht mit, schließt Euch an! So können wir noch lauter, sichtbarer und stärker sein."

Teil dieses Anliegens ist auch das Abbauen von Barrieren, sodass alle Menschen am CSD Leipzig teilnehmen können.