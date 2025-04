Comeback des Jahres: Deutschlands ältestes Kaffeehaus eröffnet wieder

TAG24 hat mit Pächter Sven Gerling (52) gesprochen und einen Blick in die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten geworfen, in denen einst schon Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) und Napoleon Bonaparte (1769-1821), aber auch Udo Jürgens (†80) und Bill Clinton (78) zu Gast waren.

Von dort hat man auch die beste Aussicht auf den Lipsia-Brunnen. © Christian Grube

Qualität spiegelt sich auch in der Inneneinrichtung des Gasthauses wider. Hier setzen die Gastronomen nicht auf Industrieware, stattdessen auf einen Mix aus aufbereitetem Mobiliar, wie es früher schon im Coffe Baum stand, und Neuem - zum Beispiel aus dem Erzgebirge. Ein Innenarchitekt steht mit Rat und Tat zur Seite.

Jede der drei Etagen hat ihre eigene Bar, jeder Gastraum ist in einer anderen Farbe gehalten. Besonders sticht das Blau im einstigen Künstlercafé in der ersten Etage ins Auge. "Die blauen Wände sind historisch", so Gerling - an diesen hätten sie ohnehin nichts verändern dürfen.

Wollten sie auch nicht. "Jeder Raum hat seine Besonderheit." In den anderen Stockwerken sieht man Grün und Rot, knapp 190 Plätze laden in gemütlichen Sitzecken zum Verweilen ein.

Was ebenfalls wiederzufinden sein wird: Messingschilder mit Namen zahlreicher Persönlichkeiten, die das Lokal jemals besucht haben. Haltet die Augen offen, wenn Ihr hier einkehrt.