Crash im Leipziger Zentrum: BMW-Fahrer erfasst Radlerin
Leipzig - Am Sonntagnachmittag stieß ein BMW-Fahrer im Leipziger Zentrum mit einer Radfahrerin zusammen.
In der Nähe des Goerderlerrings kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall. Laut Polizeisprecher Moritz Peters sei der BMW-Fahrer den Ranstädter Steinweg entlang in Richtung Jahnallee gefahren.
Zum Zusammenstoß kam es, als der 45 Jahre alte Bulgare nach rechts in die Jacobstraße abbiegen wollte und dabei eine parallel fahrende Radfahrerin übersah.
Die 34-Jährige verletzte sich leicht. Zudem habe sie keinen Helm getragen, so Peters.
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Derzeit sei von einem Schaden von insgesamt circa 1200 Euro auszugehen. Die Polizei habe die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier