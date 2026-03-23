Crash im Leipziger Zentrum: BMW-Fahrer erfasst Radlerin

Leipzig - Am Sonntagnachmittag stieß ein BMW-Fahrer im Leipziger Zentrum mit einer Radfahrerin zusammen.

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Sonntag im Leipziger Zentrum. © 7aktuell.de | Eric Pannier

In der Nähe des Goerderlerrings kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall. Laut Polizeisprecher Moritz Peters sei der BMW-Fahrer den Ranstädter Steinweg entlang in Richtung Jahnallee gefahren.

Zum Zusammenstoß kam es, als der 45 Jahre alte Bulgare nach rechts in die Jacobstraße abbiegen wollte und dabei eine parallel fahrende Radfahrerin übersah.

Die 34-Jährige verletzte sich leicht. Zudem habe sie keinen Helm getragen, so Peters.