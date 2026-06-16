Sächsischer Gartenverein wird Drehort für neue Komödie: "Es ist sehr fordernd"

Leipzig - Der Leipziger Schreberverein Fortschritt wird für mehrere Wochen zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen MDR-Komödie. Wie fordernd die Dreharbeiten sein können, erzählt Hauptdarstellerin Nina Proll (52) im Gespräch mit TAG24.

Nina Proll (52) spielt die Rolle einer skrupellosen Immobilienmanagerin. © Silvio Bürger

"Wir gehen auf Anfang" lautete die Anweisung am Montagnachmittag aus der Regie, dann wurde es ruhig in der Kleingartenanlage. Noch ein paar letzte Einstellungen und der Einsatz von Proll begann.

Der Ton am Set von "Morgensonne", so der Arbeitstitel des Films, ist streng. Wohl auch, weil die Zeit knapp getaktet ist. "Es ist dann doch sehr fordernd", erklärt die Schauspielerin über die Drehtage, welche schon einmal mehr als zehn Stunden hinausgehen können.

Insgesamt 22 sind für den Film angesetzt, die meisten davon finden in der Gartensparte statt, erklärt Produzent Thomas Král. Darüber hinaus werde unter anderem am Stadthafen, einer Gärtnerei und der Sachsenklinik gedreht.

Proll spielt in der Hauptrolle eine skrupellose Immobilienmanagerin, die sich in den Leipziger Kleingartenverein "Morgensonne" einschleust. Ihr Ziel ist es, genügend belastendes Material für dessen Auflösung zu finden, um auf dem Gelände ein Bauprojekt umzusetzen.

"Sie hat zuerst einmal nur ihre eigenen Karriereinteressen im Kopf und realisiert erst im Laufe des Films, was für einen Schaden sie anrichtet", beschreibt Nina ihre Rolle.