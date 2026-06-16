Sächsischer Gartenverein wird Drehort für neue Komödie: "Es ist sehr fordernd"
Leipzig - Der Leipziger Schreberverein Fortschritt wird für mehrere Wochen zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen MDR-Komödie. Wie fordernd die Dreharbeiten sein können, erzählt Hauptdarstellerin Nina Proll (52) im Gespräch mit TAG24.
"Wir gehen auf Anfang" lautete die Anweisung am Montagnachmittag aus der Regie, dann wurde es ruhig in der Kleingartenanlage. Noch ein paar letzte Einstellungen und der Einsatz von Proll begann.
Der Ton am Set von "Morgensonne", so der Arbeitstitel des Films, ist streng. Wohl auch, weil die Zeit knapp getaktet ist. "Es ist dann doch sehr fordernd", erklärt die Schauspielerin über die Drehtage, welche schon einmal mehr als zehn Stunden hinausgehen können.
Insgesamt 22 sind für den Film angesetzt, die meisten davon finden in der Gartensparte statt, erklärt Produzent Thomas Král. Darüber hinaus werde unter anderem am Stadthafen, einer Gärtnerei und der Sachsenklinik gedreht.
Proll spielt in der Hauptrolle eine skrupellose Immobilienmanagerin, die sich in den Leipziger Kleingartenverein "Morgensonne" einschleust. Ihr Ziel ist es, genügend belastendes Material für dessen Auflösung zu finden, um auf dem Gelände ein Bauprojekt umzusetzen.
"Sie hat zuerst einmal nur ihre eigenen Karriereinteressen im Kopf und realisiert erst im Laufe des Films, was für einen Schaden sie anrichtet", beschreibt Nina ihre Rolle.
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So viel Zeit vergeht zwischen Drehende und fertigem Film
"Es sind immer so 40 Leute am Set, man muss konzentriert bleiben", so die Schauspielerin aus Österreich. "Jedes Abschweifen der Gedanken sieht die Kamera einfach."
Am Montag meisterte das Set seinen neunten Drehtag. Anfang Juli sollen dann alle Aufnahmen im Kasten sein. Bis der Film dann beim MDR zu sehen ist, vergehen jedoch noch einige Monate. Král rechnet mit einer Fertigstellung Ende des Jahres.
An Ninas Seite spielt Uwe Preuss (65), bekannt aus dem "Tatort Dresden", ebenfalls eine Hauptrolle.
Als Vereinsvorsitzender lege seine Rolle Wert auf Gemeinschaft und hat einen ausgeprägten Ordnungssinn. "Das ist ein Gutmütiger", erzählt er.
Spannend wird es, wenn sein Geheimnis gelüftet wird. "Da gibts ein bisschen Tragik in seiner Story, aber wir können ja nicht alles verraten", so der Schauspieler.
Die Komödie greift auf humorvolle Art ein Thema auf, welches besonders in Leipzig aktueller denn je ist. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass ein knapp sechs Hektar großes Waldstück weichen muss, damit RB Leipzig sein Trainingsgelände erweitern kann.
Titelfoto: Montage: Silvio Bürger