Steinmeier hört zu: Sächsische Quasselstrippe liefert im Bundesfinale ab

Leipzig/Berlin - Mit ihr will man definitiv keinen Streit anfangen: Lilly Werner (15) vom F.-A.-Brockhaus-Gymnasium Leipzig hat es bis ins Bundesfinale von "Jugend debattiert" nach Berlin geschafft und dort eine beeindruckende Platzierung erreicht.

Lilly Werner (15) hatte sich zuvor für das Bundesfinale qualifiziert und ist gegen 31 weitere Teilnehmende aus ganz Deutschland angetreten. © PR/Ann-Kathrin Waldherr, FAB

Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70), der Schirmherr der Veranstaltung ist, lieferten 32 junge Menschen sich am vergangenen Wochenende sachliche Debatten auf höchsten Niveau.

Die jungen Leute diskutierten über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen, wie beispielsweise darüber, ob das Containern entkriminalisiert werden sollte oder ob autofreie Sonntage wieder eingeführt werden sollen.

Lilly Werner aus Leipzig überzeugte mit klar strukturierten Argumenten, hoher Gesprächsfähigkeit, ihrer Präsenz und reagierte aufmerksam auf die Beiträge der anderen Teilnehmenden.

Am Ende erreichte sie den 8. Platz und verpasst den Einzug ins Finale nur knapp, da nur wenige Punkte Abstand zwischen den ersten Platzierungen lagen.