Steinmeier hört zu: Sächsische Quasselstrippe liefert im Bundesfinale ab

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Die Leipzigerin Lilly Werner hat es bis ins Bundesfinale von "Jugend debattiert" geschafft und gehört damit zu den besten Nachwuchstalenten in Deutschland.

Von Tamina Porada

Leipzig/Berlin - Mit ihr will man definitiv keinen Streit anfangen: Lilly Werner (15) vom F.-A.-Brockhaus-Gymnasium Leipzig hat es bis ins Bundesfinale von "Jugend debattiert" nach Berlin geschafft und dort eine beeindruckende Platzierung erreicht.

Lilly Werner (15) hatte sich zuvor für das Bundesfinale qualifiziert und ist gegen 31 weitere Teilnehmende aus ganz Deutschland angetreten.
Lilly Werner (15) hatte sich zuvor für das Bundesfinale qualifiziert und ist gegen 31 weitere Teilnehmende aus ganz Deutschland angetreten.  © PR/Ann-Kathrin Waldherr, FAB

Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70), der Schirmherr der Veranstaltung ist, lieferten 32 junge Menschen sich am vergangenen Wochenende sachliche Debatten auf höchsten Niveau.

Die jungen Leute diskutierten über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen, wie beispielsweise darüber, ob das Containern entkriminalisiert werden sollte oder ob autofreie Sonntage wieder eingeführt werden sollen.

Lilly Werner aus Leipzig überzeugte mit klar strukturierten Argumenten, hoher Gesprächsfähigkeit, ihrer Präsenz und reagierte aufmerksam auf die Beiträge der anderen Teilnehmenden.

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Am Ende erreichte sie den 8. Platz und verpasst den Einzug ins Finale nur knapp, da nur wenige Punkte Abstand zwischen den ersten Platzierungen lagen.

Lilly Werner (3.v.r.) fuhr zusammen mit der Schulkoordinatorin von "Jugend debattiert“" am F.-A.-Brockhaus-Gymnasium, Ann-Kathrin Waldherr (2.v.r.), nach Berlin.
Lilly Werner (3.v.r.) fuhr zusammen mit der Schulkoordinatorin von "Jugend debattiert“" am F.-A.-Brockhaus-Gymnasium, Ann-Kathrin Waldherr (2.v.r.), nach Berlin.  © PR/Ann-Kathrin Waldherr, FAB
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Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) ist Schirmherr von "Jugend debattiert".
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) ist Schirmherr von "Jugend debattiert".  © PR/Ann-Kathrin Waldherr, FAB

Die 15-Jährige darf trotzdem stolz auf sich und ihre Leistung sein, denn sie gehört zu den besten Nachwuchsdebattierenden in ihrer Altersgruppe in ganz Deutschland. Auch ihre Schule freute sich über den Erfolg und gratulierte ihr.

Titelfoto: Bildmontage: PR/Ann-Kathrin Waldherr, FAB

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