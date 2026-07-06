LVB stellen nach Hilfsaktion Belohnung in Aussicht: "Möchten etwas zurückgeben"

Leipzig - Es kehrt langsam Ruhe ein bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB): Seit Samstag gilt wie vorgesehen der Baustellen-Liniennetzplan und zahlreiche Freiwillige sind noch ein letztes Mal auf Knien über die Gleise gerutscht, um diese von der klebrigen Masse zu befreien . Zeit, Danke zu sagen!

Viele Leipziger halfen auch am Samstag noch einmal mit, die Gleise freizukratzen. © Christian Grube

"Danke Leipzig, ihr seid der Wahnsinn!", ist in einem Instagram-Post der LVB zu lesen, den diese kurz nach Ende der Hilfsaktion am Samstagabend veröffentlicht haben.

Sage und schreibe 300 Helfer waren demnach im Laufe des Tages noch einmal im Einsatz, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, dass alle Strecken bald wieder befahrbar sind.

"Wir sind so gerührt von eurer Hilfsbereitschaft, eurem Einsatz und eurer Motivation", zeigen sich die Verantwortlichen dankbar für jeden einzelnen Freiwilligen. "Dank euch konnten wir in dieser Woche Unglaubliches schaffen und den Regelbetrieb zu großen Teilen wiederherstellen."

Das sei "echte Teamarbeit" gewesen und "ein starkes Zeichen dafür, was Zusammenhalt bewirken kann". Leer sollen die Freiwilligen nicht ausgehen, denn die LVB kündigen gleichzeitig an: "Weil Zusammenhalt keine Einbahnstraße ist, möchten wir auch etwas zurückgeben."

Am frühen Nachmittag rückten sie dann mit der Sprache raus, es wird eine Sonder-Aktion vom 6. bis 12. Juli geben. Wer in diesem Zeitraum mit einem gültigen Ticket in Bussen, Straßenbahnen und Flexa-Shuttles unterwegs ist, kann kostenlos eine weitere Person mitnehmen.

"Die Aktion gilt für alle Ticketarten - vom Einzelfahrschein über das ABO bis hin zum Deutschlandticket, JOB-Ticket oder Semesterticket", so das Unternehmen in einer Mitteilung. Das Angebot gilt nicht nur für die Helfer, sondern alle Leipziger, denn jeder habe viel Geduld bewiesen.