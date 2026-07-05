Großer Erfolg dank dutzender Freiwilliger: LVB machen riesigen Schritt in Richtung Normalität

Leipzig - Langsam, aber sicher stellt sich im Straßenbahnverkehr wieder ein wenig Normalität ein, nach und nach wurden in den letzten Tagen weitere Linien freigegeben . Am Samstag waren beim dritten und letzten Freiwilligeneinsatz der LVB wieder zahlreiche Leipziger dabei, damit alles bald wieder rund läuft.

Pünktlich um 10 Uhr starteten am Samstag die Freiwilligen an der Haltestelle Leibnizstraße und halfen dabei, die Gleise wieder befahrbar zu machen. © Christian Grube

LVB-Mitarbeiter und Freiwillige waren diesmal an den Haltestellen Leibnizstraße und Hauptbahnhof/Wintergartenstraße sowie in der Rosa-Luxemburg-Straße im Einsatz, um die Gleise von der klebrigen Masse freizukratzen, die durch die Hitzewelle in der vergangenen Woche den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht hatte.

Gleich zu Beginn um 10 Uhr fanden sich schätzungsweise rund 70 Helfer an der Leibnizstraße und 60 am Wintergartenhochhaus ein, um die LVB zu unterstützen. Auch Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Ulf Middelberg packte tatkräftig mit an.

An beiden Standorten wurde wieder für Verpflegung gesorgt. Die elektronischen Hinweistafeln an den Haltestellen wurden dazu genutzt, allen fleißigen Helfern zu danken. Der Einsatz ist bis 18 Uhr geplant.

Die beste Nachricht: Ab sofort gilt der planmäßige Baustellen-Liniennetzplan (>> den findet Ihr hier) und seit 10 Uhr fahren die Straßenbahnen wieder im 10-Minuten-Takt. In den vergangenen Tagen fuhren viele Trams offiziell im 20-Minuten-Takt, doch ganz rund lief es bei den Abfahrtszeiten noch nicht immer.