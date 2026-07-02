Immer mehr Filme und Serien werden in Leipzig gedreht: Aber was haben die Einwohner davon?

Leipzig - Dass Leipzig bei Produktionsteams für Filme und Fernsehserien immer beliebter wird, ist kein Geheimnis mehr. Die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat am Donnerstag verraten, dass im vergangenen Jahr häufig in ihren Häusern gedreht wurde und dabei eine ganze Stange Geld zusammen gekommen ist, das man jetzt weitergeben möchte.

Das Team von "SOKO Leipzig" drehte unter anderem am Dorotheenplatz in einem Haus der LWB. (Archivbild) © TAG24/Nico Zeißler

25.000 Euro hat das Dreh-Geschäft in 2025 in die Kassen gespült.

Die Wohnungen und Häuser wurden unter anderem von den Teams von "SOKO Leipzig", "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Der Lehrer" angefragt. Das bestätigte Samira Sachse, Pressesprecherin bei der LWB, auf TAG24-Anfrage.

"In der Regel werden leerstehende Räume angefragt, gern in den unteren Etagen", fuhr sie fort.

Beliebt seien wohl auch Treppenhäuser, Vorgärten, Plattenbauwohnungen und Balkone. Manchmal werden auch Gewerbeflächen angefragt. Daraus werden in den fertigen Filmen und Serien dann meistens Tante-Emma-Läden, Bars oder Wohnzimmer.

Das eingenommene Geld bleibt jedoch nicht bei dem Unternehmen. Es soll zusätzlich zum geplanten Spendenbudget für gemeinnützige Zwecke in den Quartieren eingesetzt werden.