Immer mehr Filme und Serien werden in Leipzig gedreht: Aber was haben die Einwohner davon?
Leipzig - Dass Leipzig bei Produktionsteams für Filme und Fernsehserien immer beliebter wird, ist kein Geheimnis mehr. Die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hat am Donnerstag verraten, dass im vergangenen Jahr häufig in ihren Häusern gedreht wurde und dabei eine ganze Stange Geld zusammen gekommen ist, das man jetzt weitergeben möchte.
25.000 Euro hat das Dreh-Geschäft in 2025 in die Kassen gespült.
Die Wohnungen und Häuser wurden unter anderem von den Teams von "SOKO Leipzig", "Tatort", "Polizeiruf 110" oder "Der Lehrer" angefragt. Das bestätigte Samira Sachse, Pressesprecherin bei der LWB, auf TAG24-Anfrage.
"In der Regel werden leerstehende Räume angefragt, gern in den unteren Etagen", fuhr sie fort.
Beliebt seien wohl auch Treppenhäuser, Vorgärten, Plattenbauwohnungen und Balkone. Manchmal werden auch Gewerbeflächen angefragt. Daraus werden in den fertigen Filmen und Serien dann meistens Tante-Emma-Läden, Bars oder Wohnzimmer.
Das eingenommene Geld bleibt jedoch nicht bei dem Unternehmen. Es soll zusätzlich zum geplanten Spendenbudget für gemeinnützige Zwecke in den Quartieren eingesetzt werden.
Miteinander in den Quartieren soll gefördert werden
Bis zum 15. September 2026 können sich Initiativen, Aktivitäten und Vorhaben aus den Bereichen Soziales, Bildung, Ökologie und Umwelt/Nachhaltigkeit, Kultur und Sport für eine Förderung bewerben. Die einzelnen Projekte erhalten mindestens 1000 Euro und höchsten 2500 Euro.
Dieses Jahr werden die Spendengelder unter dem Thema "Miteinander im Quartier" vergeben und sollen die Gemeinschaft und Nachbarschaft stärken und sich beispielsweise für Integration, Respekt und Toleranz einsetzen.
Die Projekte müssen schwerpunktmäßig in oder an Wohngebieten der LWB wirken, einen Beitrag für die Entwicklung im Quartier leisten und die Lebensqualität steigern.
Wenn Ihr Euer Projekt vorschlagen möchtet, könnt Ihr unter diesem Link einen Antrag stellen.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Nico Zeißler