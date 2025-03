Darum schwimmen jetzt wieder Liebesnester in Leipzigs Teichen

Von Lutz Brose

Leipzig - Am Mittwoch wurde der Beschlussvorschlag der Leipziger Grünen, ab 2026 zusätzlich 60.000 Euro zur Unterstützung der Wildvogelhilfe des NABU in den Haushalt einzustellen, im Stadtrat mehrheitlich abgelehnt. Trotzdem tut das Team um Karsten Peterlein weiterhin alles, um Wildvögel in der Messestadt zu unterstützen und zu schützen.