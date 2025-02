Großbrand bei Luftfahrt-Unternehmen: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen

Schkeuditz - Lichterloh stand Freitagabend eine Lagerhalle im Landkreis Nordsachsen in Flammen!

Lodernde Flammen und dunkle Rauchwolken im Landkreis Nordsachsen. © EHL Media/Björn Stach

Die Meldung über den Brand auf einer Firmenfläche in Schkeuditz ging gegen 18.45 Uhr bei der Polizei ein, bestätigte Sprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Anfrage.

Die Bilder zeigen, dass Kräfte der Feuerwehr unter anderem mit einer Drehleiter versuchen, die Flammen in dem Luft- und Raumfahrtunternehmen HEICO Aircraft Maintenance unter Kontrolle zu bekommen.

Ersten Informationen zufolge blieben alle unversehrt. Später hieß es vom Ort des Geschehens, dass eine Feuerwehrfrau verletzt wurde. Das konnte ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Abend jedoch noch nicht bestätigen.

Rund 100 Kräfte der Feuerwehren Dölzig, Schkeuditz, Radefeld, Markranstädt und Leipzig waren zeitweise im Einsatz.

Entwarnung konnte am Abend noch nicht gegeben werden. So wurde auch das Technische Hilfswerk (THW) angefordert, um mit schweren Gerätschaften Brandherde freizulegen und so bei den Löscharbeiten zu unterstützen.

Die Bürger werden aufgrund der extremen Rauchentwicklung angehalten, ihre Fenster und Türen zu schließen.