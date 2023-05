Das ist am Pfingstsonntag abseits des WGTs in Leipzig los

Es ist Pfingstsonntag, liebe Leute und auch abseits des WGTs ist so einiges los in Leipzig!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Es ist Pfingstsonntag und in Leipzig ist mal wieder viel los! Auch wenn es wahrscheinlich nichts Besseres gibt, als all die WGT-Besucher in ihren aufregenden, kreativen Kostümen zu bestaunen, haben wir trotzdem ein paar Tipps für diejenigen, die sich vielleicht nicht in die schwarze Szene begeben wollen.

Flohmarkt für Baby- und Kinderzeug im KawiKids

Den Anfang macht der Flohmarkt für Baby- und Kinderzeug im KawiKids (August-Bebel-Straße 9, Südvorstadt). Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr können hier laut den Veranstaltern alle Sachen rund ums Kind ge- und verkauft werden, "egal ob Kleidung (Gr. 50-188), Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Kinderwagen, Kindersitze, Schwangerschaftsbekleidung, Kleinmöbel oder Erstlingsausstattung". Für kleine Besucher gibt es einen Spielbereich, der für 4,50 Euro genutzt werden kann. Der Eintritt zum Flohmarkt selbst ist frei.

Alles für die Kleinen gibt es am Sonntag beim Flohmarkt für Baby- und Kinderzeug im KawiKids. © aaabbbccc/123RF

"Mahler Festival" in der Michaeliskirche und im Gewandhaus

Gustav Mahler (1860-1911) zählt heute zu den bekanntesten Komponisten der Spätromantik. Zwei Jahre seines Lebens verbrachte der gebürtige Österreicher in Leipzig. Er soll hier fast täglich das Gewandhausorchester dirigiert haben und zu dem Menschen geworden sein, den wir heute kennen: zum Komponisten faszinierender Sinfonien. Mit dem "Mahler Festival" zollt das Leipziger Gewandhaus seinem einstigen Dirigenten Respekt und lädt dazu am Sonntag unter anderem in die Michaeliskirche sowie in die eigenen Hallen ein. In der Kirche wird ab 15 Uhr Mahlers 6. Sinfonie präsentiert, im Gewandhaus ab 20 Uhr seine 8. Sinfonie, die "Sinfonie der Tausend". Tickets sowie weitere Infos gibt es unter www.mahlerfestival.de.

Freunde der Hochkultur kommen am Sonntag unter anderem im Gewandhaus auf ihre Kosten. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Pfingstfeuer in Eutritzsch

In Eutritzsch wird indes der Sommer eingeleitet. Ab 18 Uhr lädt hier das Kulturhaus (Thaestraße 39) zum Pfingstfeuer. Auf alle Besucher warten deftige Sachen vom Grill sowie Leckeres aus der Kulturhausküche.

Wer lieber Deftiges vom Grill mag, kann beim Pfingstfeuer in Eutritzsch vorbeischauen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Luru Kino Open Air: Olaf Jagger

Die Open-Air-Saison der Leipziger Kinos hat wieder begonnen und so lädt am Sonntag das Luru zu einem Abend mit niemand Geringerem als Olaf Schubert (55). In "Olaf Jagger" macht sich der Kult-Komiker auf die Suche nach seinem leiblichen Vater, nachdem er herausgefunden hat, dass seine Mutter eine kurze Affäre mit Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger hatte. "Ein fiktionaler und vor allem schelmischer Dokumentarfilm, der als detektivische Suche beginnt und später zu einer Reise voll absurder Situationen wird", schreiben die Veranstalter über den Streifen. Los geht es um 21.30 Uhr. Das Ticket kostet 7 Euro.

Eine gewisse Ähnlichkeit ist ja schon vorhanden. Olaf Schubert (55, links) in "Olaf Jagger". © Martin Rottenkolber/Neue Visionen Filmverleih/dpa

Partys, Partys, Partys

Und für all diejenigen, die noch das Tanzbein schwingen wollen, haben wir natürlich auch ein paar Tipps. So lädt beispielsweise der Karaokeclub "Zum Kakadu" ab 21 Uhr zu "Sing & Tanz zum Pfingstsonntag". Das Elsterartig verwandelt sich ab 22 Uhr mit einer "Vögelhochzeit" zum Liebesnest samt tanzbaren Kuschelsongs und im Ilses Erika erwarten Euch ab 23 Uhr New Wave und Postpunk.

Auch am Pfingstsonntag kann in Leipzig ausgiebig getanzt und gefeiert werden. © nd3000/123RF