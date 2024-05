Anwohner droht mit Elektroschocker! Die PARTEI besetzt russisches Generalkonsulat

An Himmelfahrt wehten die Banner der Partei DIE Partei am russischen Generalkonsulat in Leipzig. Das Gebäude war besetzt!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Das russische Generalkonsulat in Leipzig unter falscher "Flagge": An Himmelfahrt wehte ein Banner der Partei "DIE Partei" mit der Aufschrift "Putin ist doof" an dem Gebäude in der Boris-Romantschenko-Straße!

Mitglieder der Partei DIE PARTEI haben an Himmelfahrt das ehemalige russische Generalkonsulat in Leipzig besetzt. © Eric Mittmann Der Grund: Eine "Spezialoperation". Anlässlich des "Tags des Sieges", mit dem Russland am 9. Mai den Sieg über Nazi-Deutschland feiert, besetzten Mitglieder der Satire-Partei von Martin Sonneborn (58) nicht nur das ehemalige Konsulat in Leipzig, sondern auch in Frankfurt/Main, Hamburg und München. Gegen 16 Uhr kletterten die Besetzer mit Hilfe einer Leiter über den Zaun und von dort aus auf den Balkon im ersten Stock des Hauses. In einem Statement erklärten sie unter lautem Gejubel weiterer Anhänger vor dem Grundstück, dass sie das Haus nun auf dem Wohnungsmarkt anbieten würden. "Wir haben uns hier versammelt, um eine jahrzehntealte Schuld zu begleichen", so eine Frau via Megafon. "Deshalb beginnt die Partei heute mit einem konstatierten Angriff." Leipzig Lokal Ihr braucht Hilfe an Himmelfahrt? Diese Ärzte und Apotheken sind in Leipzig geöffnet Die Rechnung hatten die Besetzer offenbar nicht mit einem schlecht gelaunten Russen gemacht, der just in diesem Moment auf den Balkon stürmte und die ungebetenen Gäste mit erhobener Faust gegen die Mauer drängte.

Anwohner droht Hausbesetzter mit Elektroschocker

Per Leiter waren die Besetzer zunächst über den Zaun und von dort aus auf den Balkon des Hauses geklettert. © Eric Mittmann Mit Hilfe einer Frau entfernte der Mann das Banner, während die PARTEI-Mitglieder sichtlich eingeschüchtert erklärten, vom Balkon steigen zu wollen. Die mutmaßlichen Anwohner hielten die Truppe stattdessen auf dem Balkon fest. Als ein weiteres Mitglied per Leiter nach oben steigen wollte, drohte die Frau gar, diese umzustoßen. Der Russe war bereits nach unten geeilt und hielt dem Kletterer plötzlich einen Elektroschocker entgegen. Gegen 16.20 Uhr traf die Polizei ein. Beamte der Bereitschaftspolizei klärten die Situation auf dem Balkon und führten die Besetzer schließlich herunter. Die Anhänger vor dem Grundstück meldeten indes eine Spontanversammlung an. Leipzig Lokal "Zum Arabischen Coffe Baum": Pächter, Konzept und Eröffnungsplan stehen fest Gegen 17.35 Uhr war der Spuk dann beendet. "Aktuell laufen nur noch die polizeilichen Maßnahmen und wir stellen die Identitäten der Personen fest", erklärte Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24. "Es wird eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen die sechs Personen auf dem Gelände gefertigt."

Die Polizei beendete die Aktion schließlich, nachdem es zwischenzeitlich zu einem Handgemenge mit den noch auf dem Grundstück verbliebenen Anwohnern gekommen war. © Eric Mittmann