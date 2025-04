Der Vorhang fällt: Leipziger naTo schließt für Sanierung ihre Bühnen-Türen

Leipzig - Die naTo ist Kult. Als feste Größe auf der Leipziger Karli und in der Leipziger Kulturszene ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort, ein Zentrum für Kunst, Begegnung und Austausch. So konnte sich bei der gut besuchten Pressekonferenz am Donnerstag auch nur eine einzige Person auf die Frage melden: Wer war noch nie hier? Damit nun noch mehr Menschen daran teilhaben können, sollen mehr Plätze im Saal, ein größerer Kneipenraum und Barrierefreiheit geschaffen werden.