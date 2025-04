Deutlich früher als erwartet! Modeladen eröffnet in Leipziger Shoppingcenter

Leipzig - Die Leipziger können sich freuen: Die Modekette Bershka eröffnet entgegen aller Erwartungen schon früher ihren Store in der Innenstadt. Ursprünglich war der Startschuss erst für die zweite Jahreshälfte geplant .

Die Nachfrage nach der Trendmarke sei riesig, bisher mussten Modefans dafür aber bis nach Dresden oder Berlin fahren. "Mit dem einmaligen Konzept erweitern wir insgesamt auch das attraktive Shopping-Angebot von Leipzig und ziehen damit mehr Leute in die Innenstadt."

Die spanische Modemarke Bershka bringe mit ihrem Angebot "weiteren Schwung in das Fashion-Segment der Höfe am Brühl", so die Sprecherin.

Auf rund 1000 Quadratmetern können sich die Kunden auf "Young Fashion" für Männer, Frauen und Jugendliche, außerdem eine große Auswahl an Accessoires freuen.

Schon am kommenden Donnerstag ist es so weit: Die Türen des Shops in den Höfen am Brühl öffnen sich pünktlich um 10 Uhr. Es wird ein großer Andrang erwartet, so Centermanagerin Tetiana Herbergerdes.

Auch eine zweite Filiale der Pizzeria L'Osteria zieht bald ein. © Silvio Bürger

Die Kunden des Einkaufscenters können sich in den kommenden Monaten außerdem auf viele weitere Eröffnungen freuen. So soll es eine zweite L'Osteria-Filiale geben, in der man nach dem Shopping-Erlebnis auf Pizza und Pasta einkehren kann.

Die Pizzeria wird in die Räumlichkeiten des in die Reichsstraße umgezogenen Italieners Valentino einziehen - samt großem Freisitz am Richard-Wagner-Platz.

Auch die Jeans-Marke Levi's wird in die Höfe am Brühl einziehen - dafür ist die Fläche des ehemaligen Adidas-Stores neben McDonalds geplant.

Wer etwas für sein Äußeres tun möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten: "Mit My Health & Beauty hält zudem ein 'Botox to Go'-Konzept Einzug in den Höfen", heißt es weiter. Die Beauty-Lounges findet Ihr ab Anfang Juni im Untergeschoss neben Lidl.

Neben Intersport soll es außerdem die vierte Filiale des Non-Food-Discounters Action geben, im Obergeschoss ab 2026 ein Blutplasmaspendenzentrum von CSL Plasma.