Direkt bis zur Abkühlung: Neue Buslinie fährt ohne Umwege zum Cospudener See

Leipzig - Durch eine neue Buslinie kommt man in diesem Sommer noch einfacher und ohne Umwege zum Cospudener See. Die neue Saisonlinie 69 fährt direkt vom Süden Leipzigs bis zur Abkühlung. Das teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe am Donnerstagnachmittag mit.

Der Cospudener See ist im Sommer ein beliebtes Badeziel. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorteil der neuen Verbindung ist, dass sie an die Straßenbahnhaltestellen der Linien 9, 10 und 11 sowie an die Buslinien 60, 70 und 74 angeschlossen ist.

So bringt sie Euch von den Haltestellen Karl-Liebknecht-/Kurt-Eisner-Straße, Kurt-Eisner-/Arthur-Hoffmann-Straße, Connewitzer Kreuz und S-Bhf. Connewitz direkt bis zum Cospudener See, ohne Umwege über andere Stadtteile.

Bisher musste man dafür immer umsteigen oder längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen.

Die Linie 69 ersetzt die bisherige saisonale Verlängerung der Linie 79. Genau wie ihre Vorgängerverbindung fährt sie allerdings nicht jeden Tag.

Vom 1. Mai bis zum 27. September fährt die neue Buslinie immer an den Wochenenden und Feiertagen. In den Sommerferien dann zusätzlich auch montags bis freitags. Während der Ferien fährt sie freitags und samstags auch besonders lange. Dann sind die Busse bis 23 Uhr im Einsatz.