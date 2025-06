08.06.2025 10:46 E-Bike-Akku löst Explosion in Mehrfamilienhaus aus

In der Nacht von Freitag auf Samstag explodierte in einer Wohnung in Leipzig der Akku eines E-Bikes. Zwei Wohnungen wurden beschädigt.

Von Tamina Porada

Leipzig - Mitten in der Nacht wurde die Leipziger Feuerwehr zu einem Einsatz wegen einer Explosion gerufen. Auslöser war ein Fahrrad. Alles in Kürze E-Bike-Akku explodiert in Leipzig

Explosion in Wohnungsgebäude um 3:10 Uhr

Akku-Explosion verursacht 25.000 Euro Schaden

Bike-Besitzer vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr rückte aus, musste aber nicht löschen. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Die Explosion geschah gegen 3.10 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Gorkistraße in Leipzig Schönefeld-Abtnaundorf. Wie die Polizei mitteilte, entzündete sich nach bisherigen Erkenntnissen der Akku eines E-Bikes in einer Wohnung und explodierte. Zu einem Brand kam es nicht. Dabei entstanden Schäden in der Wohnung des Fahrradbesitzers und in der Wohnung darunter. Der Sachschaden soll sich auf rund 25.000 Euro belaufen. Der Bike-Besitzer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Statiker untersuchte danach die Wohnungen und stufte sie weiterhin als bewohnbar ein. Trotzdem wurde die betreffende Wohnung versiegelt, und es wird geprüft, ob ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen wird.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa (Symboldbild)