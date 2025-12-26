Ein Jahr kostenlos Fitness? So könnt Ihr mit TAG24 eine Mitgliedschaft gewinnen

Leipzig - Weihnachten ist fast vorbei und nach der tagelangen Schlemmerei kickt wahrscheinlich schnell das schlechte Gewissen. Im neuen Jahr wollen daher viele ihren Feiertags-Kilos den Kampf ansagen. Pünktlich dazu haut ein Leipziger Fitnessstudio zwei besondere Mitgliedschaften gratis raus, die Ihr bei TAG24 mit etwas Glück gewinnen könnt.

Zwischen 6 und 23 Uhr könnt Ihr das Studio jederzeit betreten. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das "deingym" hat erst vor zwei Monaten seine Türen für Sportbegeisterte geöffnet.

Der Clou: Das Studio kommt ganz ohne Personal aus. 17 Stunden am Tag könnt Ihr das Gym per App jederzeit betreten und Euch nach Herzenslust auspowern.

"Willkommen bei deingym - deinem smarten Gym mit Wohnzimmer-Charakter", lädt Inhaber Sebastian Winkelmann (38) alle Sportwilligen in die Birkenstraße 22 hinterm Felsenkeller ein. "Bei uns trainierst Du modern und flexibel - 365 Tage im Jahr von 6 bis 23 Uhr."

Euch erwarten neue Kraft- und Ausdauergeräte, ein durchdachter Funktionalbereich sowie der bequeme App-Zugang, außerdem kostenloses Wasser und Arbeitsplätze, die Ihr for free nutzen könnt.