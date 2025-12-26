Ein Jahr kostenlos Fitness? So könnt Ihr mit TAG24 eine Mitgliedschaft gewinnen
Leipzig - Weihnachten ist fast vorbei und nach der tagelangen Schlemmerei kickt wahrscheinlich schnell das schlechte Gewissen. Im neuen Jahr wollen daher viele ihren Feiertags-Kilos den Kampf ansagen. Pünktlich dazu haut ein Leipziger Fitnessstudio zwei besondere Mitgliedschaften gratis raus, die Ihr bei TAG24 mit etwas Glück gewinnen könnt.
Das "deingym" hat erst vor zwei Monaten seine Türen für Sportbegeisterte geöffnet.
Der Clou: Das Studio kommt ganz ohne Personal aus. 17 Stunden am Tag könnt Ihr das Gym per App jederzeit betreten und Euch nach Herzenslust auspowern.
"Willkommen bei deingym - deinem smarten Gym mit Wohnzimmer-Charakter", lädt Inhaber Sebastian Winkelmann (38) alle Sportwilligen in die Birkenstraße 22 hinterm Felsenkeller ein. "Bei uns trainierst Du modern und flexibel - 365 Tage im Jahr von 6 bis 23 Uhr."
Euch erwarten neue Kraft- und Ausdauergeräte, ein durchdachter Funktionalbereich sowie der bequeme App-Zugang, außerdem kostenloses Wasser und Arbeitsplätze, die Ihr for free nutzen könnt.
So könnt Ihr an der Verlosung teilnehmen
Wer darauf Lust hat und etwas für seine Fitness tun möchte, bekommt jetzt die Möglichkeit, sich bei TAG24 eine von zwei Jahresmitgliedschaften umsonst zu sichern! Schreibt einfach eine E-Mail mit dem Kennwort "deingym" und Eurem Vor- und Zunamen an [email protected].
Einsendeschluss ist Sonntag, der 28. Dezember, um 23.59 Uhr.
Die Gewinner werden am darauffolgenden Montag (29. Dezember) ausgelost und per E-Mail informiert.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof