Eine Hassliebe feiert Jubiläum: Vor 55 Jahren trafen die ersten Tatras in Leipzig ein

Leipzig - Sie wurden nur widerwillig gekauft, erwiesen sich als Stromfresser und sorgten sogar dafür, dass manche Tram-Strecke aufgegeben werden musste. Zum Jahreswechsel 1968/69 trafen die ersten Tatra-Bahnen in Leipzig ein. 55 Jahre später haben sich die Straßenbahnen zum Kult entwickelt.

Vor 55 Jahren trafen die ersten Tatras in Leipzig ein. Die Straßenbahnen erwiesen sich als deutlicher Schritt zurück im Vergleich zu den Bahnen, die zuvor in der Messestadt eingesetzt wurden. © Lutz Brose

Die Weichen für die Tatras stellte ein schon lange vor ihrer Ankunft gefasster Beschluss des damaligen Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Demnach sollten alle Straßenbahnen für den Ostblock nur noch in den ČKD Tatra-Werken in Prag konstruiert und gebaut werden. Bis 1986 wurden von dort insgesamt 600 Triebwagen und 273 Beiwagen nach Leipzig ausgeliefert, die größte jemals an einen deutschen Verkehrsbetrieb ausgelieferte Straßenbahnserie!

Wie der Städtische Nahverkehr Leipzig (l-nv.info) auf seiner Internetseite dazu weiter informiert, haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) die neuen Bahnen dem Vernehmen nach nur widerwillig gekauft. Kein Wunder, denn mit den Tatras mussten die Messestadt und ihre Bürger gleich mehrere Einbußen hinnehmen.

Die damals neuen Bahnen weisen die höchste Einstiegshöhe aller jemals in Leipzig eingesetzten Straßenbahnen auf. Menschen mit Behinderung und ältere Personen schaffen es manchmal nur mithilfe anderer Fahrgäste, in die Tschechen-Bimmel einzusteigen.

Bequeme Ledersitze wurden gegen harte Plasteschalen eingetauscht.