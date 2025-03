"Eine Spirituose, die richtig knallt!" Auerbachs Keller feiert 500 Jahre

Die Jubiläumsbotschafterinnen Eleni Mercklein (l.) und Tanja Pieper, Mephisto und Wirt René Stoffregen freuen sich, das 500. Jubiläum von Auerbachs Keller zu feiern. © Emily Mittmann

90 Millionen Menschen, allein circa 300.000 davon im vergangenen Jahr, speisten, tranken und lachten in dem nun schon 500 Jahre lang durchgängig betriebenen Leipziger Restaurant.

"So einen Geburtstag kann man nicht nur an einem Wochenende feiern oder einer Festwoche", erklärte Jubiläumsbotschafterin Eleni Mercklein. "Und so haben wir uns dazu entschieden, ganze drei Jahre lang zu feiern!"

Das Highlight dieses Party-Marathons werde unter anderem das "Große Gelage" am 15. April sein.

Abgesehen davon soll es für Feinschmecker, Goethe-Fans und Touristen auch noch ein ganz besonderes Souvenir geben: den "Aquavit 500"!