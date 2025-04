Einer direkt vor beliebtem Italiener: Hier sind Leipzigs Superblitzer versteckt

Sie stehen in 30er-Zonen, vor Schulen und oft auch an Stellen, wo man sie nicht vermutet: Superblitzer. In Leipzig fanden wieder einige Standortwechsel statt.

Tagsüber dürfte der Superblitzer aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wenig zu tun bekommen. © Nico Zeißler Eine der markantesten und am meisten frequentierten Orte ist der Martin-Luther-Ring. Stadteinwärts wurde der Blitzeranhänger kurz vor der Einmündung zur Markgrafenstraße vor dem italienischen Restaurant "L'Osteria" platziert und bestraft fortan Temposünder mit einem Blitz, einer Geldzahlung und im schlimmsten Fall auch Punkten in Flensburg. Ebenso steht laut Informationen der Facebook-Seite "Blitzeranhänger Leipzig" einer der etwa 150.000 Euro teuren "Enforcement Trailer" im südlichen Teil der Zwickauer Straße in Lößnig, direkt an der Haltestelle "An der Märchenwiese". Unweit der Grundschule Marienbrunn und der Albert-Schweitzer-Schule geht es allen, die schneller als 30 km/h unterwegs sind, an den Kragen. Und auch auf der Meusdorfer Fritz-Zalisz-Straße zwischen Prager und Liebertwolkwitzer Straße wird geblitzt.

Die Radarfalle wurde direkt vor dem Italiener "L'Osteria" aufgestellt. © Nico Zeißler