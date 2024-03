Einzigartiges Projekt in Leipzig: Stadtreinigung feiert "Meilenstein"

Insgesamt 16 Abfallsammelfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb düsen durch Leipzig. © Stadtreinigung Leipzig

Durch die Nutzung der 16 Lkws soll ein entscheidender Schritt in Richtung Dekarbonisierung gemacht werden, so das Unternehmen.

"Die neuen Wasserstofffahrzeuge verursachen deutlich weniger Geräusche und Emissionen als dieselbetriebene Fahrzeuge", erklärt Leipzigs OB Burkhard Jung (65, SPD) bei der Präsentation. So sollen jährlich 544 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Elke Franz von der Stadtreinigung bezeichnete die Maßnahme sogar als "Meilenstein in der Geschichte des Eigenbetriebs": "Das Projekt ist in seiner Größenordnung und Art nahezu einzigartig in Deutschland."

Betankt werden die Lkws auf dem Betriebsgelände an einer von den Stadtwerken betriebenen Wasserstofftankstelle. Nach eigenen Angaben sollen die Fahrzeuge dann täglich genug Kraft für 150 km-Strecken haben.