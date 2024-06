Drohnenabwehr über Leipzigs EM-Stadion: Polizeikanone erfolgreich getestet

Leipzig - Sie wiegen fast nichts und sind kinderleicht zu bedienen – doch die Drohne ist mehr als nur ein Spielzeug. Mit ihr könnte "jedermann gefährliche Traglasten befördern", warnt die Polizei . Damit sie zum EM-Spiel am Dienstag zwischen Portugal und Tschechien nicht zur Gefahr wird, wappnete sich nun auch die Leipziger Polizei mit einer neuen Kanone gegen die Flieger.

Die "Kanone" schießt mit elektromagnetischen Störstrahlen die Drohnen vom Himmel. © picture alliance/dpa

"Für die vier Spiele in Leipzig wird eine polizeiliche Drohnenabwehr zur Gefahrenminimierung durch unbemannte Luftfahrtsysteme zum Einsatz kommen", so die Leipziger Polizei, die die Technik am Samstag testete.

Dabei legt sich ein Beamter den kanonenartigen Koloss auf die Schulter, visiert die Drohne an. Das Gerät, dass auch bei der Bundeswehr zum Einsatz kommt, unterbricht die Verbindung zwischen Flieger und seinem Piloten.

So kann das "UFO" zur Landung gezwungen oder zum Ausgangspunkt zurückgeschickt werden.

Die vier Testläufe à fünf Minuten am Samstag seien einem Sprecher zufolge gelungen.