Endlich kann wieder geduscht werden! Tagelange Bauarbeiten im Leipziger Süden haben ein Ende

Leipzig - Nach rund einer Woche haben die Leipziger Stadtbezirke Mitte und Süd endlich wieder warmes Wasser!

In den betroffenen Leipziger Gebieten kann endlich wieder heiß geduscht werden! (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bis zu 7500 Menschen in den Stadtteilen Zentrum-Südost, Zentrum-Süd, Südvorstadt, Connewitz, Marienbrunn sowie Teile von Lößnig und Dölitz-Dösen mussten seit dem vergangenen Freitag ohne Fernwärme auskommen.

Der Grund: Die Leipziger Gruppe musste die Leitungen grundlegend erneuern und sanieren, um langfristige Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Am heutigen Freitag konnten die Arbeiten planmäßig beendet werden. Bis das heiße Wasser wieder wie gewohnt aus allen Hähnen kommt, kann es aber stellenweise noch einige Stunden dauern.

Die Stadtwerke blicken zufrieden auf die Maßnahme zurück und heben auch das Verständnis in der Bevölkerung positiv hervor: "Natürlich war uns bewusst, dass dies ein spürbarer Eingriff in den Alltag ist", heißt es in der Bilanz vom heutigen Freitag.