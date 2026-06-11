Entwicklung mit der Kettensäge! Die Scheinheiligkeit der Leipziger Stadtpolitik: Ein Kommentar

Leipzig - Nach vorn heraus mit großen Worten und Kampagnen für den Klimaschutz, hintenherum Stadtentwicklung mit der Kettensäge! Die Expansionspläne für das Gelände am Cottaweg entlarven abermals die Scheinheiligkeit der Leipziger Stadtpolitik, kommentiert TAG24-Autor Alexander Bischoff.

Dieser Wald hinter Fest- und Trainingsplatz soll der Erweiterung des RB-Geländes weichen. © Alexander Bischoff

Auch wenn das aktuelle Wetter anderes verheißt - am heutigen Mittwoch ist der bundesweite Hitzeaktionstag. Wie hitzeresilient Sachsens Städte sind, hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gerade in ihrem "Hitze-Check 2026" untersucht. Leipzig schnitt dabei am schlechtesten ab.

Unter anderem deshalb, weil laut DUH seit 2018 in der Stadt 15.732 Bäume "verschwunden" sind. Zumeist standen sie hochpreisigen Apartmenthäusern oder politischen Prestigebauten (Leuschner-Platz) im Weg.

Und nun sollen die Kettensägen erneut angeworfen werden. Gleich ein ganzes Waldstück soll fallen, damit das kommerzielle Fußballprojekt RB Leipzig expandieren und eine Kirmes weiter an ihrem angestammten Ort verbleiben kann.

Wenn der Stadtrat nicht noch die Reißleine zieht, werden nicht nur Hunderte Bäume vernichtet, sondern auch der Lebensraum zahlreicher Vögel in diesem vom NABU kartierten Vogelschutzgebiet.