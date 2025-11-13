Erhöhte Gefahr auf Weihnachtsmärkten? So will Leipzig in diesem Jahr für Sicherheit sorgen

Leipzig - Am 25. November öffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wieder. Seit dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr herrscht aber Unsicherheit über die Sicherheit bei öffentlichen Großveranstaltungen. TAG24 hat beim Marktamt nachgefragt, welche Maßnahmen in der Messestadt getroffen werden.

Der Aufbau des Weihnachtsmarktes ist in vollem Gang. Die ersten Hütten werden seit dieser Woche auf dem Marktplatz aufgebaut. © Martkamt der Stadt Leipzig

Der Weihnachtsmarkt ist eine der größten Veranstaltungen in der Stadt. "Seitens der Polizeidirektion Leipzig wird für Großereignisse wie den Weihnachtsmarkt generell und in jedem Jahr mit einer erhöhten abstrakten Gefahrenlage gerechnet, deren Risiko so weit wie möglich gemindert werden soll", teilte Dr. Walter Ebert, Marktamtsleiter, auf TAG24-Anfrage mit.

Deswegen werden jedes Jahr umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Planungen durchgeführt. In diesem Jahr gibt es aber ein zusätzliches Konzept.

Genaue Details können laut Dr. Walter Ebert nicht preisgegeben werden, weil das die Sicherheit gefährden könnte. Was er aber verraten hat: Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes wurden verändert.

In diesem Jahr öffnet der Markt täglich erst um 11 Uhr, statt um 10 Uhr. Bis dahin ist der Lieferverkehr in der Innenstadt erlaubt. Ab 11 Uhr greifen dann die Einfahrtssperren. Dafür hat die Stadt laut dem Marktamtsleiter in diesem Jahr "135 Oktablöcke, 23 Pitagone F18 und 20 Betonelemente angeschafft".

Beim Internationalen Deutschen Turn- und Sportfest und dem Stadtfest haben sich ähnliche Sperren bewährt. In diesem Jahr sind die Objekte noch gemietet, danach werden sie dauerhaft gekauft und eventuell ab 2026 auch extern weitervermietet.