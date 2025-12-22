Neueröffnung mitten in der Stadt: Dieses Duo will Leipzig mit hausgemachter Pasta erobern

Auf der Karl-Liebknecht-Straße hat das GRANO eröffnet. Dort gibt es hausgemachte Pasta in hoher Qualität zum Mitnehmen. TAG24 hat die Gründer getroffen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Gelbe und schwarze Ballons deuten darauf hin, dass es auf der Karl-Liebknecht-Straße etwas Neues gibt: GRANO feiert große Eröffnung. Das Konzept: Pasta in höchster Qualität, schnell zubereitet und perfekt zum Mitnehmen. TAG24 hat's getestet.

Christos Adamos (l.) und Georgios Petrou sind stolz, ihre Gerichte endlich den Leipzigerinnen und Leipzigern anzubieten. © Silvio Bürger Christos Adamos und Georgios Petrou sind stolz, denn endlich können sie GRANO den Menschen in Leipzig präsentieren. In der Filiale wird alles frisch zubereitet, angefangen bei den Nudeln. Man kann dabei zusehen, wie sie vor Ort entstehen und direkt verwertet werden. Alle Zutaten kommen aus der Region oder aus Deutschland. "Es kommt auf die Qualität an", sagt Adamos gegenüber TAG24. Für ihn ist wichtig, dass die Zutaten frisch, hochwertig und lecker sind. "Wir wollen das Beste herausholen", erklärt der Geschäftsführer. Kundinnen und Kunden können aus 13 verschiedenen Gerichten wählen und aussuchen, welche Nudelsorte sie dazu möchten. Zur Auswahl stehen Campanelle, Rigatoni und Casarecce. Extras sind möglich.

Die Nudeln werden im Laden frisch hergestellt. © Silvio Bürger

Es gibt klassische und eigens kreierte Gerichte

Die Nudeln werden in einem großen Becher serviert, der extra entwickelt wurde und nicht ausläuft. © Silvio Bürger Das Geschäftsführer-Duo hat alle Rezepte selbst entwickelt und ausgiebig getestet. Der Favorit von Adamos: Huhn Trüffel (zartes Hähnchenfleisch in cremiger Trüffelsoße mit Champignons) oder das Ragú (langsam geschmortes Rindfleisch in Kräuter Tomatensauce mit Zwiebeln und Kräutern). Neben den Special-Gerichten werden auch Klassiker wie Carbonara oder Bolognese angeboten. Vegetarier können sich über sechs Angebote freuen, zwei davon sind auch rein vegan mit veganem Käse und Creme. Preislich liegen die Nudeln zwischen 9,50 Euro und 15,50 Euro. Bestellt werden kann an einem Terminal oder klassisch am Tresen. Die offizielle Neueröffnung war am Donnerstag. "Der Andrang war viel größer als wir erwartet haben", sagte Adamos stolz. "Wir haben nur gutes Feedback bekommen." Er berichtete TAG24 von Gästen aus allen Altersgruppen. Die meisten von ihnen nahmen das Essen direkt mit. Einige zogen es vor, im Laden an einem Stehtisch zu essen.

Auch TAG24 hat zwei Gerichte getestet

Georgios Petrou ist Koch und hat alle Gerichte selber mitentwickelt. © Silvio Bürger Sitzplätze und Stühle sucht man im GRANO vergebens. Der Fokus liegt vor allem auf dem Mitnehm-Geschäft. Von 11 bis 22 Uhr ist die Filiale geöffnet. Nur am Sonntag ist Ruhetag. Auch über die Weihnachtsfeiertage, an Silvester und Neujahr kann man die Pasta bestellen. Über Lieferando sogar bis an die Haustür. Die Idee zu GRANO kam dem Griechen auf dem Weg in die Heimat. Auf einer langen Autofahrt durch Italien erträumte er sich ein mediterranes Street-Food-Restaurant mit hochwertigen Produkten. Heute ist es Realität. Ursprünglich sollte sein Geschäft im frühen Herbst eröffnen. Die Bauarbeiten verzögerten sich aber etwas, dafür glänzt das Lokal jetzt in einem modernen und schicken Design. Wenn alles gut läuft, soll es auch nicht bei dem einen Laden bleiben.

Das GRANO befindet sich auf der Karl-Liebknecht-Straße. © Silvio Bürger

