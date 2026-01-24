Es geht wieder um die Wurst: XXL-Grillspaß heizt bei Eiseskälte in Leipzig ein

Leipzig - Es ist wieder so weit: 100 Teams treten beim Wintergrillen in Leipzig gegeneinander an - und das im Kostüm und bei Minusgraden.

Wie jedes Jahr richtet die Krostitzer Brauerei wieder das Wintergrillen auf dem Leipziger Markt aus. (Archivbild) © Silvio Bürger

Ab 13.30 Uhr startet das Programm auf dem Leipziger Markt. Trotz eisiger Kälte erwartet der Veranstalter eine gute Stimmung: "Wintergriller sind wirklich hart im Nehmen", sagte Ines Zekert von der Krostitzer Brauerei.

Ein Team werde sogar schon zum 16. Mal teilnehmen.

Innerhalb von drei Runden müssen die Teilnehmer zeigen, was sie können. Gestartet wird mit der klassischen Bratwurst, gefolgt vom Steak in Runde zwei.

Von der Holzkohle über den Grill bis hin zum Grillgut werde hier alles gestellt, erklärte der Veranstalter.

Zuletzt soll ein selbst kreiertes vegetarisches Gericht die Jury überzeugen. Hier dürfen die Zweierteams ihre eigenen Zutaten mitbringen.