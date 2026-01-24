Es geht wieder um die Wurst: XXL-Grillspaß heizt bei Eiseskälte in Leipzig ein
Von Jennifer Brückner
Leipzig - Es ist wieder so weit: 100 Teams treten beim Wintergrillen in Leipzig gegeneinander an - und das im Kostüm und bei Minusgraden.
Ab 13.30 Uhr startet das Programm auf dem Leipziger Markt. Trotz eisiger Kälte erwartet der Veranstalter eine gute Stimmung: "Wintergriller sind wirklich hart im Nehmen", sagte Ines Zekert von der Krostitzer Brauerei.
Ein Team werde sogar schon zum 16. Mal teilnehmen.
Innerhalb von drei Runden müssen die Teilnehmer zeigen, was sie können. Gestartet wird mit der klassischen Bratwurst, gefolgt vom Steak in Runde zwei.
Von der Holzkohle über den Grill bis hin zum Grillgut werde hier alles gestellt, erklärte der Veranstalter.
Zuletzt soll ein selbst kreiertes vegetarisches Gericht die Jury überzeugen. Hier dürfen die Zweierteams ihre eigenen Zutaten mitbringen.
Spontaner Grillgenuss auch für Passanten in Leipzig
Insgesamt 24 Jurymitglieder bewerten das Essen in sechs Teams. Zu Gewinnen gibt es den Titel "Bestes Grillteam", "Bestes alternatives Grillgut" und "Beste Performance". Die höchste Auszeichnung ist der "Goldene Grill".
Am 12. Dezember um 12.12 Uhr wurden die Plätze für den Wettbewerb vergeben. Innerhalb von wenigen Minuten konnten die schnellsten 100 Teams einen Platz ergattern.
Wer keinen bekommen hat, kann das Fest trotzdem besuchen: Der Eintritt ist frei. In der Stadt wird zudem auf Lastenrädern Grillgut an einige Passanten verteilt. Das kann dann direkt an der Selbstgrillstation verarbeitet werden.
Natürlich darf auch ein Bühnenprogramm nicht fehlen, Live-Acts werden Teilnehmern und Zuschauern einheizen.
Titelfoto: Silvio Bürger