Fußballfans und Frauentag: Polizei wappnet sich für mehrere größere Einsätze in Leipzig am Sonntag

Leipzig - Die Leipziger Polizei ist am heutigen Sonntag an mehreren Orten in der Stadt im Einsatz. Verkehrsteilnehmer sollten sich darauf einstellen, dass es in mehreren Bereichen zu Einschränkungen kommen kann.

Die Polizei wird das Fußballspiel und die Versammlungen absichern. (Symbolbild) © Christian Grube

Polizeisprecher Tom Erik Richter teilte am Freitag mit, dass ein Einsatz im Zusammenhang mit dem Punktspiel in der Regionalliga-Nordost zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem FC Carl Zeiss Jena stattfinden wird.

Das Spiel im Bruno-Plache-Stadion wird in der Sicherheitskategorie 1 geführt und gilt somit als Risikospiel. Die Leipziger Polizei wird von Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei und durch das Polizeiverwaltungsamt unterstützt.

Ein Sensocopter, also eine ferngesteuerte Drohne mit Kamera, wird im Stadionbereich eingesetzt und eine Wasserwerferstaffel, die Polizeireiterstaffel und die Diensthundestaffel werden bereitgehalten.

Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.