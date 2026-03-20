Es wird dunkel: Leipzig knipst die Lichter an 42 Gebäuden und Wahrzeichen aus

Leipzig - Auch in der Nacht sind viele Leipziger Sehenswürdigkeiten, wie das alte Rathaus, das City-Hochhaus oder das Völkerschlachtdenkmal beleuchtet. Nächste Woche Samstag, am 28. März, wird es aber für eine Stunde komplett dunkel. Zur "Stunde der Erde" soll ein Zeichen gesetzt werden.

Normalerweise strahlt das alte Rathaus am Markt die ganze Nacht in einem schönen Licht. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

"Alle Straßenlaternen sowie die Beleuchtung der städtischen Gebäude und Wahrzeichen verbrauchen aktuell pro Jahr insgesamt 15,2 Millionen Kilowattstunden Strom", teilte die Stadt am Freitagnachmittag mit.

Auch wenn die Stadtbeleuchtung seit einigen Jahren auf emissionsärmere LED-Beleuchtung umgestellt wird, ist der Jahresverbrauch so hoch, wie von 4000 typischen 4-Personen-Haushalten.

Unter anderem deswegen wolle man ein Zeichen setzen und Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Institutionen aufrufen, sich für den Klimaschutz zu engagieren.

Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr wird das Licht an insgesamt 42 Gebäuden und Sehenswürdigkeiten der Stadt ausgeknipst. Dazu gehören laut der Stadt auch der Zoo, die Kongresshalle, das Krochhochhaus, die Oper, das Gewandhaus und die Thomaskirche.

Ganz dunkel wird es aber nicht, denn die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen an.