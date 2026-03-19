Parkeisenbahn dampft in Jubiläumssaison, doch 100 Jahre alte Dampflok muss zur Kesselkur

Hinter den Kulissen der Parkeisenbahn am Auensee wird fleißig gearbeitet. Zudem sucht der Verein helfende Hände.

Von Lutz Brose

Leipzig - Von wegen Betriebsruhe. Hinter den Kulissen der Parkeisenbahn am Auensee wird fleißig gearbeitet.

Dampflok Lisa wurde 2025 100 Jahre alt. Bis zum Ende der diesjährigen Saison stehen Reparaturen an. (Archivfoto)
Dampflok Lisa wurde 2025 100 Jahre alt. Bis zum Ende der diesjährigen Saison stehen Reparaturen an. (Archivfoto)  © Lutz Brose

Die Macher des Vereins bereiten die neue Saison vor, damit die kleine Bahn pünktlich ab dem 3. April ihre Runden auf dem 1,9 Kilometer langen Kurs drehen kann.

Im neuen und deutlich verjüngten Vorstand des Vereins dürfte aber leichte Nervosität aufkommen, denn es gilt gleich zu Beginn von dessen Amtszeit eine Jubiläumssaison auf die Beine zu stellen. Die Parkeisenbahn (vorher Pioniereisenbahn) wird nämlich im August 75 Jahre alt!

Der Vorsitzende des Vereins, Armin Mucke, teilte dazu auf TAG24-Anfrage mit, dass das Jubiläum vom 8. bis zum 9. August gefeiert wird. Die Highlights der Feierlichkeiten und weitere Aktivitäten im Festjahr werden aber noch nicht verraten.

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Schon jetzt steht aber fest, dass die Dampflok "Lisa", die im vergangenen Jahr 100 Jahre alt wurde, nicht bis Saisonende um den Auensee in Wahren dampfen kann. Die alte Dame musste kurz vor Schluss Mitte Oktober zur Hauptuntersuchung, einschließlich Kesselreparatur. Die Kosten dafür können derzeit nur geschätzt und vom Verein allein nicht aufgebracht werden.

Bis zum 3. April 2026 befindet sich die Parkeisenbahn in Betriebsruhe. (Archivfoto)
Bis zum 3. April 2026 befindet sich die Parkeisenbahn in Betriebsruhe. (Archivfoto)  © Lutz Brose
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Verein sucht helfende Hände

Der Verein sucht momentan engagierte Menschen, die Lust haben, als Lokführer oder Bahnhofsleiter mitzuarbeiten. (Archivfoto)
Der Verein sucht momentan engagierte Menschen, die Lust haben, als Lokführer oder Bahnhofsleiter mitzuarbeiten. (Archivfoto)  © Lutz Brose

Armin Mucke ist dennoch optimistisch und erklärt: "Zum Thema Dampflok stehen wir in engem Kontakt mit der Stadt und sind positiv gestimmt, dass wir unsere Lok auch weiterhin betreiben können."

Damit die Parkeisenbahn Leipzigs pünktlichste Eisenbahn bleibt, werden zudem helfende Hände gesucht. "Möchtet Ihr die Parkeisenbahn unterstützen? Wir suchen engagierte Menschen, die uns ehrenamtlich im Fahrbetrieb (als Lokführer oder Bahnhofsleiter/Schichtleiter), bei der Instandhaltung unserer Fahrzeuge und Infrastruktur sowie in der Organisation unterstützen möchten", fragt Felix Schönherr in einem Aufruf an.

"Vorkenntnisse im technischen oder eisenbahnspezifischen Bereich sind willkommen. Noch wichtiger ist uns jedoch Ihr Interesse an der Eisenbahn sowie die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen", so das Vorstandsmitglied weiter.   

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Bei Interesse könnt Ihr einfach eine kurze E-Mail an [email protected] senden. 

Titelfoto: Lutz Brose

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