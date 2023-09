Familie berichtet über Chaos in Leipzigs Bürgerämtern! "Einfach ein katastrophaler Service"

Nach einer weiteren Stunde Warten, bei der auch das Töchterchen in dem überfüllten Raum dabei sein musste, hatte die Familie den Reisepass endlich in der Tasche. "Wir hatten dann noch jemanden in der Schlange getroffen mit der Nummer 68. Man mag sich gar nicht ausrechnen, wie lange sie in der Schlange stehen mussten."

Freunde empfahlen ihnen Wiederitzsch. Erst an der Tür erfuhr der Familienvater, dass das Amt wegen Softwareumstellung bis 31. Oktober geschlossen bleibt. "Also bin ich am nächsten Tag um 6.30 Uhr zum Bürgerbüro Gohlis-Center gefahren und selbst da standen schon Leute - dafür, dass zweieinhalb Stunden später aufgemacht wurde. Da waren wir dann Nummer 19 von, ich glaube, 80 Terminen, die vergeben wurden. Alle anderen durften wieder gehen, dabei stehen die Leute bis auf die Straße und warten."

Im Bürgeramt in Schönefeld wurde die Familie abgewiesen, weil bereits um 9 Uhr, als die Türen geöffnet wurden, alle Termine weg waren. Florian Hoffmann versuchte es erneut, diesmal eine Stunde vor Öffnung, mit demselben Resultat. Von einem Besuch des Bürgeramts in Stötteritz wurde ihnen sogleich abgeraten. "Da hieß es, das ist das Amt, das aktuell die meisten Termine zu stemmen hat."

Florian Hoffmann wandte sich mit seinen Erfahrungen schließlich an die Stadtverwaltung sowie die Fraktionen im Stadtrat. "Es kann doch nicht sein, dass die simpelste Daseinsvorsorge in unserer Stadt nicht mehr funktioniert", erklärte er in seiner Nachricht.

Menschen warten vor einem von Leipzigs Bürgerämtern. Auch die Stadt ist sich der hohen Nachfrage bewusst, die sie vor allem in den Sommermonaten vor Herausforderungen stellt. Derzeit laufe zudem eine Systemumstellung. Diese soll im November abgeschlossen sein. © Christian Grube

Die Leipziger Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage, dass besonders in den Sommermonaten die Terminlage in den Bürgerbüros angespannt sei. Die Stadt versuche, rechtzeitig darauf hinzuweisen, aber: "In vielen Fällen wird ein Urlaub gebucht und erst kurz vor Reiseantritt werden die Personaldokumente auf ihre Gültigkeit geprüft. Somit sind die Fälle dann meist sehr akut. Durch Sonderöffnungen und Zusatztermine versuchen wir dem Ansturm gerecht zu werden."



Corona sowie der Krieg in der Ukraine, der einen großen Strom an Schutzsuchenden insbesondere nach Leipzig brachte, habe den Bürgerservice vor weitere Herausforderungen gestellt. "Weitere wichtige Gründe liegen zum einen in der wachsenden Stadt, in der Zunahme an komplexen Fallkonstellationen in einer diverser werdenden Gesellschaft sowie rechtlich engen Vorgaben bei digitalen Angeboten von Land und Bund."

Hinzu käme, dass derzeit alle Datensätze des Melde-, Pass- und Personalausweisregisters sowie weitere Funktionen auf ein neues Verfahren umgestellt würden, um die Grundlage für schnellere und digitalere Prozesse zu schaffen. Mitarbeiter würden derzeit geschult, was zu Einschränkungen beim Personal führt.

Die Bürgerbüros in Böhlitz-Ehrenberg, Liebertwolkwitz, Wiederitzsch sowie in Reudnitz bleiben deshalb bis zum 31. Oktober geschlossen. Die Mitarbeiter der Büros würden an anderen Standorten eingesetzt. "Wir können nur mit den Ressourcen haushalten, die wir im Zuge der Haushalts- und Stellenplanung erhalten haben. Ein verkleinerter Personalkörper aufgrund der Sommerzeit, Schulungsmaßnahmen und krankheitsbedingter Ausfälle tragen derzeit nicht zu einer Besserung bei. Unsere Mitarbeiter geben täglich ihr Bestes, um allen Anforderungen gerecht zu werden."

Die Lage werde auch in Zukunft herausfordernd bleiben. Ab November erhofft sich die Stadt jedoch Besserung, sobald die Software-Umstellung abgeschlossen ist. "Zudem beginnt noch in diesem Monat die Ausschreibung von zehn weiteren Stellen für das Amt Bürgerservice."