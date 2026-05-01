Erinnerungen an Fall aus Oschatz: Leipziger Obdachloser kampiert seit Wochen an Straßenbahn-Haltestelle

Leipzig - Nachdem der Obdachlose Jens Kloß monatelang in Oschatz in einer Haltestelle ausharrte und damit die Menschen beschäftigte, scheint sich ein ähnlicher Fall nun auch in Leipzig zu entwickeln: Seit Wochen schon kampiert ein Mann an einer Tram-Haltestelle an der Prager Straße.

Seit Wochen schon kampiert ein wohnungsloser Mann auf dem Bahnsteig an der Straßenbahn-Haltestelle Witzgallstraße. Der Fall erinnert an die Geschichte von Jens Kloß (56) aus Oschatz. © Lutz Brose

Die Situation wohnungsloser Menschen in Leipzig ist angespannt und verschärft sich durch knappen Wohnraum, mit geschätzt knapp 1.000 Obdachlosen, Tendenz steigend. Trotz Hilfsangeboten von Stadt und anderen Organisationen übernachten Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen auf der Straße, unter Brücken, in Abrisshäusern oder Parkbänken. Zunehmend auch in Wartehäuschen des ÖPNV.

Zuletzt berichtete TAG24 vom Obdachlosen Jens Kloß (56) aus Oschatz, der monatelang in einer Bushaltestelle ausharrte und damit hitzige Debatten auslöste. In der Messestadt hat sich nun ein ähnlicher Fall aufgetan: An der Prager Straße hat sich ein Mann auf einem Bahnsteig niedergelassen, kampiert seit Wochen mit seinen Habseligkeiten in einem zeltartigen Aufbau an der Straßenbahn-Haltestelle Witzgallstraße.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben das Geschehen im Blick. LVB-Sprecher Marc Backhaus teilte dazu auf Anfrage mit: "Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Leipzig suchen wir in der beschriebenen Situation das Gespräch, konnten jedoch in den letzten Tagen niemanden antreffen."

Das Ordnungsamt sei bereits informiert und bestreife die Haltestelle regelmäßig. Gegebenenfalls werde der Mann des Platzes verwiesen. "Gegebenenfalls wird auch Hilfe für Wohnungslose angeboten."