Feuerwehreinsatz in Leipzig: Angebranntes Essen sorgt für Straßensperrung

Leipzig - Am Sonntagnachmittag kam es in der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig zu einem Brand in einer Wohnung.

Gegen 16.45 Uhr sei es zu dem Brand in einer Küche gekommen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle, sei es etwa gegen 16.45 Uhr zu dem Brand auf der Georg-Schwarz-Straße in Höhe der Spittastraße gekommen.

Wie TAG24 aus dem Lagezentrum erfuhr, gehe man davon aus, dass angebranntes Essen das Feuer in einer Küche auslöste.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Aufgrund des Einsatzes kam es zur Sperrung der Georg-Schwarz-Straße.