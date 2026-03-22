Feuerwehreinsatz in Leipzig: Angebranntes Essen sorgt für Straßensperrung
Leipzig - Am Sonntagnachmittag kam es in der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig zu einem Brand in einer Wohnung.
Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle, sei es etwa gegen 16.45 Uhr zu dem Brand auf der Georg-Schwarz-Straße in Höhe der Spittastraße gekommen.
Wie TAG24 aus dem Lagezentrum erfuhr, gehe man davon aus, dass angebranntes Essen das Feuer in einer Küche auslöste.
Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.
Aufgrund des Einsatzes kam es zur Sperrung der Georg-Schwarz-Straße.
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Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe melden, fahre die Straßenbahnlinie 7 bis 19 Uhr aus diesem Grund ab er Haltestelle Lindenauer Markt mit Umleitung über die Lützner Straße zur Ersatzendstelle Plautstraße. Die Haltestelle Wielandstraße könne nicht bedient werden.
Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof