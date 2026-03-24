Freizeitpark "ArkaZien" eröffnet nach 13 Jahren Bauzeit in Grimma mit Neuerungen
Grimma - Im September des vergangenen Jahres öffnete am Rande von Beiersdorf bei Grimma der Freizeitpark "ArkaZien" seine Tore nach mehr als 13 Jahren Bauzeit. Am 1. April startet die verwunschene Erlebniswelt in ihre erste große Saison und hat dabei einige Neuerungen im Angebot.
Laut Angaben der Betreiber sollen den Besuchern auf zusätzlichen 2500 Quadratmetern neue Areale zugänglich gemacht werden.
Neben einem barrierefreien Rundweg und einem inklusiven Spielareal in der Nähe des Sees gibt es auch eine mehrstöckige Murmelbahn und neue Puppenhäuser ab April zu entdecken.
"Die Murmelbahn ist herausragend geworden – besser als ich es mir vorgestellt habe", sagte Günther Ziegler, Betreiber und Inhaber des Freizeitparks. "Die krummen Wege, die originellen Murmelspiele und die Sonnensegel machen unsere mehrstöckige Murmelbahn zu einem neuen Anziehungspunkt. So eine individuelle Anlage gibt es nirgendwo anders."
Auch das gastronomische Angebot ist erweitert worden. So werden in einem Häuschen hinter dem Theaterplatz in der neuen Saison saisonale Suppen, Waffeln, Eis und Kaffeespezialitäten angeboten.
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45.000 Gäste besuchten "ArkaZien" in den ersten beiden Monaten
In der neu eingerichteten Puppenhausstadt im Erdkeller sollen Kinder mit selbst gebastelten Holzpüppchen nach Lust und Laune spielen können. Murmelkopf-Holzpuppen stehen dabei als käufliche Bastelsets bereit.
"Die Kinder können die Köpfe ihrer Püppchen individuell bemalen und sich in der kreativen Schnürung der bunten Filzkleidchen ausleben", sagt Ziegler. "Der Wollfilz ist nachhaltig. Er stammt von glücklichen Schafen alter Schafrassen und zu 100 Prozent aus deutscher Weidehaltung."
Laut dem Inhaber besuchten während der ersten beiden Eröffnungsmonate bereits über 45.000 Gäste "ArkaZien". Der Park erstreckt sich dabei auf einem Areal von über drei Hektar.
Alles Wichtige über die Öffnungszeiten und den Ticketkauf erfahrt Ihr auf der Seite des Freizeitparks.
Titelfoto: Bildmontage/Jennifer Brückner/dpa/