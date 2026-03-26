 5.396

Sind die hier falsch? Kuriose Tierbabys ziehen Dutzende Schaulustige in Leipzig an

Im Leipziger Wildpark mischen sich einige Hausschweine unter den Wildschwein-Nachwuchs. Das zieht viele Schaulustige an.

Von Lutz Brose

Leipzig - Echte Frühjahrsbelebung im Wildpark an der Koburger Straße in Connewitz. Nach dem Winter zieht es kleine und große Städter wieder verstärkt in Leipzigs wohl attraktivstes Naherholungsgebiet. Ein unüberhörbares Grunzen und Quieken im weitläufigen Schwarzwildgehege locken die Besucher bei freiem Eintritt noch mehr an.

Die rosa Schweinchen sind nicht so gut getarnt wie ihre Geschwister.
Die rosa Schweinchen sind nicht so gut getarnt wie ihre Geschwister.  © Lutz Brose

Dutzende Frischlinge, von Leitbachen eskortiert, ziehen durch das Wildschweinparadies im südlichen Auenwald. In größerer Entfernung sind die Jungtiere in ihren "Tarnanzügen", den hellbraunen Fellen mit markanten dunkelbraunen bis gelblichen Längsstreifen, nur schwer zu erkennen.

Wären da nicht ein paar besondere Ausgaben der Natur. Mit ihrem schwarzweiß gescheckten Fell entsprechen die Tiere zwar nicht dem Schönheitsideal eines Schwarzkittels, sind aber an Niedlichkeit kaum zu überbieten.

Doch sind diese süßen Schweinchen nicht großer Gefahr ausgesetzt? Sabrina Mäder vom Sachgebiet Wildpark kann beruhigen: "Im natürlichen Lebensraum wären solche Farbvarianten wie die Scheckung tatsächlich stärker gefährdet, weil sie leichter zu entdecken wären. Im Wildpark besteht dieses Risiko jedoch nicht."

Leipzig: Der Frühling naht: So bereitet sich die Leipziger Stadtreinigung auf die warme Jahreszeit vor
Leipzig Lokal Der Frühling naht: So bereitet sich die Leipziger Stadtreinigung auf die warme Jahreszeit vor

"Hier gibt es keine natürlichen Feinde und die Tiere werden gut überwacht und versorgt. Die Bache macht auch keinen Unterschied im Umgang mit den Frischlingen", berichtet Sabrina Mäder weiter.

Sie erzählt, dass derzeit sieben von neun Bachen ihre Frischlinge bekommen haben und sich die Anzahl etwa auf Vorjahresniveau bewegt.

Zahlreiche Fahrradfahrer stiegen ab, um sich die ungewöhnlichen Tierbabys anzusehen.
Zahlreiche Fahrradfahrer stiegen ab, um sich die ungewöhnlichen Tierbabys anzusehen.  © Lutz Brose
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Einige der kleinen Schweinchen sehen ihren Mamas nicht wirklich ähnlich.
Einige der kleinen Schweinchen sehen ihren Mamas nicht wirklich ähnlich.  © Lutz Brose

Wieso kommen einige Frischlinge "anders" daher?

Für die Bachen macht es keinen Unterschied, wie ihre Nachkommen aussehen.
Für die Bachen macht es keinen Unterschied, wie ihre Nachkommen aussehen.  © Lutz Brose

Die Expertin klärt auf: "Die hellen, gefleckten Frischlinge lassen sich sehr wahrscheinlich durch eingekreuzte Hausschwein-Genetik erklären."

"Viele dieser Farbgene sind rezessiv, sodass erwachsene Tiere äußerlich völlig typisch aussehen können, das Merkmal aber dennoch tragen. Manchmal auch viele, viele Generationen, nachdem irgendwann einmal Hausschweine eingekreuzt wurden", so Mäder.

Dass sie im Leipziger Raum häufiger vorkommen, erklärte die Verantwortliche so: "In Mitteldeutschland, auch rund um Leipzig, wurden Wälder über Jahrhunderte als sogenannte Hutewälder genutzt, also als Waldweiden, auf denen unter anderem Schweine zur Eichelmast gehalten wurden."

Leipzig: Hubschraubereinsatz bei Leipziger Flughafen: Motorradfahrer verliert die Kontrolle
Leipzig Lokal Hubschraubereinsatz bei Leipziger Flughafen: Motorradfahrer verliert die Kontrolle

"Das macht es plausibel, dass über Generationen hinweg vereinzelt Hausschwein-Gene in Wildschweinpopulationen gelangten."

Titelfoto: Bildmontage: Lutz Brose

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: